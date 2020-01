La ausencia de Christian Cueva en la primera lista de jugadores del Santos para el Paulistao 2020, no fue un tema de relevancia para el portugués, Jesualdo Ferreira, quien restó importancia a la participación del peruano, pues superada una complicación física podría estar en la lista definitiva que se cierra el 6 de marzo.

Santos inicia esta tarde su participación en el campeonato paulista, en casa, frente al Bragantino y una de las ausencias será Christian Cueva. “No hablaré sobre temas individuales. Es un tema que no es parte de mis preocupaciones en este momento. Ha estado fuera de entrenamiento debido a problemas físicos y no estará ante Bragantino . Me gustaría hablar sobre cosas más reales y más fuertes, aquellas que cautivan”, dijo el DT de Santos.

Esta claro que Jesualdo Ferreira no ha descartado a Christian Cueva para el Paulstao, pues tiene aun tiempo para dar la lista definitiva de 26 jugadores con los cuales afrontar el campeonato. El volante peruano tiene el apoyo del titular del ‘Peixe’, José Carlos Peres quien desea venderlo a final de temporada.

Presidente defendió a Christian Cueva de rigor de Jorge Sampaoli

“Es posible alcanzar buenos niveles con la entrega de todos. Quiero mejorar lo que fue el equipo de Santos el año pasado. Hay que pensar que en adelante no tendremos a Soteldopues jugará el torneo preolimpico. Lucas Veríssimo y Felipe Aguilar tendrán una oportunidad”, comentó.