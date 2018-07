Christian Cueva: Sao Paulo lo vendió a este equipo de la Premier League de Rusia [VIDEO y FOTOS]

El volante peruano de Sao Paulo , Christian Cueva , ya tiene nuevo club. Atrás quedaron las ofertas el Orlando City e Independiente de Argentina. Finalmente, el portal Globoesporte confirmó que el jugador, quien no tuvo una buena participación en Rusia 2018 , ya sería el nuevo refuerzo del Krasnodar de la Premier League de Rusia.



Christian Cueva había regresado a los entrenamientos de Sao Paulo , pero se sabía que no tenía espacio en el equipo y que tampoco era bien visto por los directivos del club que no tuvieron problemas en venderlo al fútbol ruso.



Se supo que Sao Paulo pedía 10 millones por el pase de Christian Cueva , y los rusos habrían comprado el 80 por ciento de su carta en 8 millones de euros. Independiente de Argentina y Orlando City de la MLS, solo alcanzaron a ofrecer 3 millones por el 50 por ciento del pase.



Christian Cueva, deja Sao Paulo y se constituye en el segundo peruano en ser parte de la Premier League de Rusia luego de la llega de Jefferson Farfán, quien este año campeonó con el Lokomotiv de Moscú.



Kaká uno de los ídolos de Sao Paulo había cuestionado la presencia de Christian Cueva y sobre todo sus actitudes fuera de la cancha, que siempre han sido interpretadas por los hinchas como una falta de respeto hacia la institución. Hoy el jugador tiene una nueva oportunidad para modificar sus actitudes y escribir una nueva historia en el equipo que esta temporada jugará la Europa Legue.