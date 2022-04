Christian Cueva es barrio puro y en materia de esquina parece que muy pocos lo pueden superar. El volante más importante de la selección peruana en las Eliminatorias Qatar 2022, no tuvo compasión para trolear a un reportero de Fútbol en América quien se puso nervioso por la presencia de la esposa del jugador, la bella trujillana, Pamela López y lejos de ponerse ‘saltón’ lo puso al centro de las bromas con sus amigos.

El popular ‘Aladino’ hablaba con el reportero Jampool Cuadros, de Fútbol en América, sobre su íntima sociedad con el goleador italiano Gianluca Lapadula, quien se ha mostrado muy afectuoso con el mediocampista. “¡Cómo besa Lapadula!”, exclamó el periodista y provocó la reacción de Cueva. “Tampoco es ‘cómo besa’, porque ya mi esposa no se vaya a molestar”, dijo con un guiño para la trujillana que lo miraba, metros más atrás.

“Ella sabe que con Gianluca tenemos una buena relación. Ella es increíble, cuando llegó Lapadula, me dijo siento que es una persona humilde, sencilla, muy tranquila. Yo le respondí que efectivamente era así y con él tengo una linda amistad, hace dos días me escribió”, explicó mientras era observado.

Christian Cueva: “Lo puso nevioso y se olvidó la pregunta”

El mediocampista que esta semana regresa Arabia Saudita no dudó en expresar los sentimientos por su esposa. “Obvio que estoy enamorado, enamoradísimo. Ella me dio el mejor regalo de mi vida que son mis hijos. Mira, desde allá me intimida ja, ja, ja”, dijo el futbolista.

En ese momento el periodista voltea para ver a la esposa del Christian Cueva y ‘borró cassette’. “Te quería preguntar por.... a mí también me intimida un poco”, confesó el entrevistador y apareció ‘Aladino’ para desatar la burla. “Lo puso nervioso a mi ‘compadre’. Se olvida la pregunta el hue..., put... que ja, ja, ja”, dijo ‘Cuevita’ frente al incómodo momento rente a cámaras.

Pamela López y Christian Cueva atraviesan el mejor momento de su relación (Foto: @pamlopsol)

Christian Cueva: “pregúntame tranquilo sobre el penal”

El volante de la selección peruana también se mostró con mucha apertura al saber que posiblemente, de clasificar al mundial e Qatar 2022, tendría que enfrentar nuevamente a Dinamarca, rival ante el cual falló un penal que todo el Perú lamentó.

“Dilo nomás, directo: ¿Tú crees que esta es una revancha para ti por el penal fallado? Yo te respondo que para mí no es una revancha, para mí esta es una oportunidad que me da Dios”, comentó.

Este martes el jugador ha hecho nuevamente sus maletas y ha emprendido vuelo con destino a Arabia Saudita para sumarse a los trabajos con el Al-Fateh para retomar en las próximas semanas el campeonato árabe. El jugador ingresará en una pequeña mini pretemporada tras los días de descanso que tuvo después de las Eliminatorias Qatar 2022. Lo que aun no se determina es si su coach José Neyra volverá a entrenarlo en el Medio Oriente.

