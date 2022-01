Christian Cueva ha quedado fuera del partido ante Ecuador, pero este domingo ha decidido darse un baño de popularidad y conovocar a cientos de hinchas en una cevichería de La Victoria, donde se formaron largas colas para que el jugador de la selección peruana pueda firmar y tomarse algunas selfie con sus seguidores.

“Estoy contento y feliz de conseguir el objetivo, paso a paso. No voy poder estar para este partido, pero igual estaré apoyando desde donde me toque. Creo que el grupo está mentalizado para lo que quiere que son los tres puntos, así que vamos air con mucha tranquilidad y humildad”, dijo el popular ‘Aladino’ moientras estaba sentado en una silla en la calle.

El condictor de la selección peruana envió un mensaje ara voltear la página de Barranquilla y pensar en el próximo objetivco. “Creo que el partido ante Colombia ya pasó, ahora hay que estar enfocados en lo que va a ser Ecuador”, añadió.

Christian Cueva motivo vacunción de niños y regaló camisetas (Foto: @augustobarrunto)

Christian Cueva: “Más público en la tribunas sería bonito”

La empliación del aforo para el partido contra Ecuadrom ha sido el pedido de sus compañeros para este martes. el ‘10′ se mostró cauto para el pedido hacia el MINSA. “Mira, definitivamente es un tema muy difícil de hablarlo así tan abiertamente, prefiero evitar ese tipo de comentarios. Creo que las autoridades hacen su trabajo bien y ellos saben lo que hacen”, comentó.

La cantidad de hinchas en las tribunas no preocupa al volante que confía en el apoyo de todo el país. “La hinchada donde ha estado siempre ha alentado, creo que siempre ha estado con la selección y eso nos fortalece. Por eso estamos contentos. Si hay un poquito más de público sería bonito y si no hay, creo que el pueblo peruano siempre se une cuando juega la selección”, apuntó.

Tambien reconoció su estrecha relación con Ricardo Gareca, quien siempre confió en él a pesar de sus arrores “El abrazo es porque me dio esa oportunidad, como en su momento me la dipo el profesor Víctor Rivera quien me hizo debutar. Estoy muy feliz que Dios me ponga personas buenas en mi camino. Con Gareca tengo un vínculo que ha crecido hace siete años que nos conocemos, Dios me ha puesto a las personas indicadas y hacen que uno crezca”, finalizó.

