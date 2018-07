Christian Cueva fue 'troleado' por pasajero que le recordó el penal que se falló ante Dinamarca en Rusia 2018

Christian Cueva estaba partiendo a Rusia para unirse al Krasnodar FC cuando un pasajero que se sentó su lado para grabar un video para su hermano lo 'troleó' y le recordó el penal que se falló ante Dinamarca por el Mundial Rusia 2018.

En el video apareció Christian Cueva al lado de un señor que le pidió mandar un saludo a su hermano, pero antes le hace una acotación al exfutbolista de Sao Paulo.

"Esto va para mi hermano Beto, que te ama, te adora, pero le ca...ste el Mundial", le dijo el pasajero a Christian Cueva, quien no creía lo que estaba escuchando.

Luego, el hombre le pidió disculpas a Christian Cueva por sus palabras. El futbolista se quedó sin reacción y lo único que atinó fue a sonreír para la cámara.

Christian Cueva fue 'troleado' por pasajero. (Video: Trome.pe)

El penal fallado de Christian Cueva sucedió hace exactamente un mes, el 16 de junio en el partido entre Perú vs Dinamarca por la primera fecha del Grupo C del Mundial Rusia 2018.



Esto pasó a los 45' de la primera parte del partido entre Perú vs Dinamarca. El árbitro del partido, tras revisar el VAR, cobró penal favor de Perú tras falta contra el mismo Christian Cueva.



Christian Cueva tomó la pelota y mandó su remate a las nubes de Saransk. Una acción de todos los hinchas lamentaron, pues el partido terminó a favor de los daneses que, posteriormente, pasarían a octavos de final del Mundial Rusia 2018.

Video: Penal fallado de Cueva

