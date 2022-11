Christian Cueva, uno de los jugadores que más ‘Chocolate’, aporta a la selección peruana ha dejado saber su admiración por el talento de su compañero Piero Quispe jugador de Universitario de Deportes y su buena relación desde que el volante crema decidió escribirle a Instagram y hoy cimientan amistad en la ‘Blanquirroja’.

“ Ese chiquito es muy humilde. Como una vez lo dije, me trae muchos recuerdos al verlo. Fue muy grato para mí cuando me escribió al Instagram, la verdad es que inmediatamente le respondí y ahora tenerlo de cerca, uno ya va conociendo de cerca a cada uno de los compañeros”, contó ‘Aladino’ cuando le preguntaron por su buena relación con el jugador de la ‘U’.

El ‘Chocolatero’ reconoció que Piero Quispe a otro jugador talentoso “ En el caso puntual de Piero es un tremendo jugador. Es un futbolista que le va a aportar mucho a la selección peruana , yo he seguido a la liga y lo veo en su club y las cosas que hace son para admirar, además, de la personalidad que tiene y ayer en el partido que tuvimos se nota eso, lo que Piero quiere darle a la selección ”, agregó el ‘10′ de Perú.

Christian Cueva comenta sobre su amistad con Piero Quispe (FPF Play)

Christan Cueva revela que no para de dialogar con Piero Quispe

Christian Cueva no quiso revelar pormenores de su charla con su nuevo engreído. “ Lo que conversamos es personal, privado, hermano. Es un diálogo que desde ese momento no paró, desde que me escribió al Instagram y le respondí porque sabía quién era. Desde ahí no paramos de conversar y dialogar ”, confesó.

“ Para mí, está creciendo una linda amistad con él y le voy a desear siempre lo mejor a él, como a todos los chicos que están acá. Lo que más deseo es que cumplan sus sueños como yo lo hice en su momento ”, aseguró.

Selección peruana tuvo sesión distinta en la Videna (@seleccionperuana)

Sobre las ausencias de algunos nombres en el equipo el volante se mostró confiado. “A veces toca por lesión u otra cosa que uno u otro no esté, pero la selección se hace fuerte en conjunto. Siempre lo he dicho, la importancia de cada uno es vital para el crecimiento del equipo, entonces siento que, acá los chicos tienen unas ganas enormes de seguir acá y ganarse un lugar, como todos, y los más grandes estamos para ayudarlos como en un momento lo hicieron con nosotros ”, señaló