Lanzó una ‘calientita’. Verónica Linares, conductora de ‘Primera Edición’, aprovechó el espacio de América Deportes a cargo de Óscar del Portalpara revelar que la esperada llegada de Christian Cueva a Alianza Lima recién se daría en marzo.

La presentadora de noticias que también tiene un programa de entrevistas en su canal de YouTube, contó que uno de sus últimos invitados ha sido justamente el popular ‘Aladino’, quien le confesó que debido a todos los problemas su llegada a Matute se tardaría más de los esperado.

“Yo sé que Cueva llega en marzo, él me ha contado. Sí porque es el próximo invitado de ‘La Linares’ y él me ha dicho que venía en marzo, pero no sé”, dijo la periodista pese a la incredulidad de Oscar del Portal.

Verónica Linares comenta sobre Christian Cueva

“ Bueno ya vino para el matrimonio (de Brunela Horna) pero no se si va a avenir para jugar por Alianza Lima. En el matrimonio de Brunela ha estado cantando. Vamos a ver si llega Christian Cueva, quiero saber quién saldría de ese once si llega cuevita ”, expresó el exfutbolista y conductor del bloque deportivo.

José Bellina revela panorama sobre Christian Cueva

Para el gerente de Alianza Lima la situación del volante de la selección peruana se ha venido complicando “ Creo que el caso de Christian Cueva es complejo, pero creo que también es viable. Depende mucho más de los tiempos que otra cosa ”, expresó Bellina para Latina.

“ Es difícil que se cierre un plantel antes del mercado de pases. Si tuviera que arriesgarme, el tema está cerrado con una excepción. Christian Cueva tiene algunos temas contractuales que resolver para posteriormente negociar con él ”, aseveró.

Christian Cueva sale del estacionamiento de Alianza Lima (GEC)

Asimismo, en Matute esperan también que se resuelvan los problemas legales de ‘Aladino’. “ Está en un proceso de resolver el contrato y después está el juicio con el Santos . Existe un porcentaje difícil para que Cueva llegue a Alianza Lima, debido a sus situaciones personales pero la predisposición de ambas partes está. Así mismo depende mucho de los tiempos”, finalizó.