El 2023 no ha empezado de la mejor manera para Christian Cueva que tras recibir la mala noticia de la ratificación del TAS, en el conflicto que perdió ante Santos en la FIFA, se le sumó luego que las ofertas para jugar estén casi desaparecidas. A la negativa de Alianza Lima por contratarlo, se le sumó la caída de la negociación con Boca Juniors, club que se basó en antecedentes para descartar su contratación. Sin embargo, y cuando todo parecía perdido, una luz apareció al final del túnel.

Primero debemos empezar por el principio. Christian Cueva alegó atrasos en los pagos de salarios por parte de Santos a finales del 2019 y decidió dejar el equipo. FIFA le otorgó un transfer provisional, le dio la razón y el jugador, que ya tenía un acuerdo con Pachuca, se puso la camiseta de los ‘Tuzos’. Pero Santos no se quedó de brazos cruzados.

El cuadro brasileño acudió a la FIFA y demostró que los atrasos estaban en los montos por derechos de imagen que el volante percibía, más no en el sueldo pactado. FIFA entonces emitió un comunicado sancionando al jugador y a Pachuca con un pago de 7.5 millones de dólares. La misma resolución se ratifica luego, por lo que Cueva y los mexicanos acuden al TAS.

La presentación de Christian Cueva en el Santos de Brasil. (Foto: @SantosFC)

Allí, solo obtuvieron una victoria a nivel económico, porque el monto bajó a 4.8 millones de dólares, pero se mantuvo la obligación de pagarlo. Esta cifra es la que Santos argumenta dejó de ganar a partir de la rescisión unilateral por parte del futbolista. Si Christian Cueva y Pachuca no cancelan el monto hasta dentro de 45 días después de publicado el laudo, se les vienen sanciones.

A los ‘Tuzos’, la FIFA les pondría una prohibición para poder fichar jugadores como mínimo por un año y medio. A Cueva se le impedirá jugar por seis meses en principio. Pero atención, porque el castigo no prescribe. Es decir, si no pagan, la sanción aumentaría para ambos hasta que lo hagan. No hay vuelta atrás aquí.

Christian Cueva apeló la decisión de la FIFA ante el TAS, pero el fallo no salió a su favor. (Foto: Getty)

Lo primero que hizo el mediocampista fue viajar a Brasil para intentar negociar con Santos. El jugador llevó una documentación con una posible oferta de ‘arreglo’ o la condonación del pago, pero apenas fue recibido por un administrativo de tercer nivel del ‘Peixe’, lo cual lo decepcionó.

Christian Cueva y el plan que tiene para no pagar la sanción

La resolución del TAS habla que “Cueva y Pachuca deben abonar cada uno el 50 por ciento del monto a Santos”, pero no va más allá. Por eso, resta conocer si en el contrato que el jugador y el club mexicano firmaron en 2020 se especificó que uno de ellos debía abonar más dinero, en caso de una sanción futura. Cueva seguramente irá a México.

Esa esa una de las salidas que puede tener el jugador de la selección peruana. La otra, es que ambos acudan al Tribunal Federal Suizo, instancia hasta la que llegó Paolo Guerrero y que le dio la chance de jugar el Mundial de Rusia 2018. Sin embargo, según fuentes, Cueva no está muy seguro de acudir aquí por que hay pagar casi 50 mil dólares para hacerlo y porque las pruebas que tiene Santos parecen contundentes, además que no hubo vicios en el proceso del TAS.

Por ahora el entorno legal del jugador sigue analizando esta opción y tienen hasta antes de fines de febrero para acudir o no al Tribunal Federal Suizo. Además, esperan que Santos pueda recapacitar respecto al cobro. Por ahora, todo es oscuridad para el futbolista que se metió en un problema absolutamente solo.

