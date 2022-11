Christian Cueva es uno de los futbolistas que se encuentran en nuestro país trabajando con la selección peruana en el microciclo solicitado por el director técnico Juan Reynoso. No obstante, eso no evita que pueda acudir con su familia a divertirse a un concierto. Fue precisamente en este tipo de situación en el que tuvo un impasse con un reportero.

Un periodista del programa ‘Amor y Fuego’, conducido por Rodrigo y Gigi, lo abordó para realizarle algunas preguntas de actualidad, incluyendo el altercado que protagonizó Miguel Trauco con las cámaras del mencionado programa.

“Hermano, qué puedo opinar yo, no vi nada, yo no soy de ver esos programas” , contestó el popular ‘Aladino’ escuetamente.

Asimismo, Cueva evitó comentar sobre el intento de extorsión que sufrió su familia hace unas semanas. “Como tú dices, es un tema delicado y no puedo hablar de eso” , expresó.

Sin embargo, lo que sí le causó incomodidad al jugador del Al Fateh fue que, ante la insistencia del reportero por hacerle preguntas, terminó por pisarle y ensuciarle su calzado. “Hermano, me has hecho tantas preguntas que ya me pisaron todo el zapato” , indicó.

Pero Christian Cueva no perdió los papeles ni se molestó, de hecho despidió al equipo de ‘Amor y Fuego’ enviando saludos a sus conductores y mandándoles bendiciones.

