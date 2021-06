Lamentables imágenes se vieron en el Dinamarca vs Finlandia por la jornada 1 de la Eurocopa 2021. Christian Eriksen, mediocampista danés, se desplomó en pleno partido y generó mucha preocupación en el mundo del fútbol. El jugador tuvo que ser atendido de emergencia. ¡Imágenes sensibles!

Ocurrió a los 42′ de la primera parte en el Estadio Parken. Christian Eriksen se disponía a recibir un pase de lateral y cayó sobre el terreno de juego, alertando a los jugadores de ambos equipos, que rápidamente pidieron asistencia médica.

Con la dura escena, el plantel de Dinamarca rodeó a Christian Eriksen para que no se filtre ninguna imagen de lo que estaba ocurriendo con su compañero. Algunos, como el portero Peter Schmeichel, no pudo aguantar las lágrimas (y no es para menos).

La incertidumbre y tristeza también se trasladó a las tribunas del recinto deportivo, donde cientos de hinchas comenzaron a llorar por lo ocurrido con Christian Eriksen. Incluso se vio a un par de futbolistas de Dinamarca consolar a la hermana del crack de Inter de Milán.

El futbolista de la selección de Dinamarca, Christian Eriksen, se desmayó durante la primera parte del encuentro ante Finlandia por la Eurocopa.

Tras varios minutos de incertidumbre, Christian Eriksen fue llevado a un centro médico más cercano para ser tratado. Mientras lo retiraban, el mediocampista fue tapado con unas mantas. Pero una imagen que hizo viral en redes sociales permitió ver a Eriksen estable.

Christian Eriksen salió despierto en imagen alentadora desde Dinamarca.

