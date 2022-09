ANDA, CORRE Y VUELA. Christian Pacheco hace honor a ser un hombre de velocidad. Un día puede estar estudiando psicología tras ingresar a la universidad y llevando libros y cuadernos y en otro momento, con short y zapatillas, luciéndose para ganar la Maratón de Lima. El huancaíno, poseedor del récord Panamericano en la modalidad Maratón, alcanzado en Lima 2019, charló con nosotros sobre lo que pasó, lo que pasa y lo que pasará en su vida. Una conversación al lado de las pistas.

Christian, hermano de otro gran deportista nacional, Raúl Pacheco se deja llevar cuando en Trome.pe hablamos de la preparación de una carrera y muestra una sonrisa al referirse al club del cuál es hincha. Con ustedes, un orgullo nacional.

Acabas de ganar la Maratón Life Lima 42K ¿Hay mucha ventaja correrla siendo un deportista de élite?

Lo que pasa es que somos deportistas de alto nivel y estamos preparados para ir en el pelotón que va por delante. Ahora, dependiendo de los tramos, de la distancia o de los competidores se dosifica la velocidad

Es decir ¿vas de menos a más?

No necesariamente, también puedes arrancar por ejemplo a 3 kilómetros por hora y luego lo bajas, para después volverlo a subir. Ninguna carrera es igual a otra, hay factores climáticos, tramos, etc.

Hablando de clima ¿Cuáles han sido las pruebas más extremas donde has estado?

Tengo dos que recuerdo claramente. El lugar más frío donde corrí fue la Media Maratón de Copenhague (Dinamarca) en la que había un grado de temperatura. En el lado opuesto están los Juegos Olímpicos de Tokio donde me tocó correr con casi 40 grados, un calor muy bravo.

Pero cuando hace mucho calor ustedes tienen puntos de rehidratación

Sí claro, con agua mineral y otros líquidos, pero el tema está en que como deportistas de nivel nosotros ya tenemos una hidratación personalizada, si empezamos a consumir mucho de la otra nos arriesgamos a que hayan cólicos o dolores de estómago.

Christian Pacheco asegura que "todos los deportistas de Huancayo necesitan apoyo"

Debe ser muy incómodo que te ‘llame el baño’ cuando estás en plena competencia

Me pasó en esta última ‘42 K’, tenía ganas de ir al baño, pero ya estaba en el pelotón de adelante, por lo que era imposible. Todo se maneja psicológicamente, así pasan las ganas y adiós al baño.

Pero seguramente en algún momento te vencieron esas ganas

Jajajaaj sí, fue en la Maratón Internacional de los Andes, en Huancayo allá por 2018. En el kilómetro 12 me entraron ganas de ir al baño, y pese a que estaba en el pelotón me salí de la pista y me adelantaron casi 400 metros. Y seguro no adivinas qué pasó.

No me digas que ganaste la carrera

Los tenía, como te decía, casi 400 metros adelante, pero dosifiqué mi energía, me demoré un poco, los alcancé y gané la carrera. Fue inolvidable.

Christian Pacheco se consagró en la competencia atlética \"Quito-Últimas Noticias 15K\". (Foto: Jorge Pacheco E.)

¿Cómo es el tema de la alimentación antes de correr?

Muchos piensan que se basa en los últimos tres días, pero no, viene de semanas o incluso meses antes todo el tema de la comida. En lo personal, por ejemplo cinco días antes no consumo nada envasado como atún. También le quito los lácteos, la mantequilla, los quesos.

¿Y horas antes de la prueba?

Allí sí refuerzo las 48 horas previas almorzando un buen trozo de carne, consumiendo menestras, un poco de pasta y en las mañanas un buen caldo de gallina para la energía. De allí a darlo todo.

En el fútbol se trabajan ‘a la boquilla’ ¿En las carreras también?

Jajaja no con lisuras, pero sí con otras palabras. Por ejemplo si estoy en el pelotón de adelante normalmente lo que es escucha es “corre más allá”, “vete más allá”, es que si hay un roce podemos caernos todos. Hay que estar a la expectativa y evitar accidentes.

¿El amor también lo encontraste en las pistas?

Mi esposa es Evelyn Escobar, nos conocimos cuando entrenábamos en grupos distintos. No teníamos ni veinte años, y fuimos enamorados. Ella ha representado a Perú, también ha sido deportista. Ahora tenemos dos hijos, somos una familia muy apegada al deporte.

¿Vez a tus hijos en unos años manteniendo tu legado?

Están muy pequeños ahorita, pero veremos con el tiempo. Siempre le inculcamos el tema deportivo, pero ellos serán los que elijan más adelante

Hincha de....

Alianza Lima, claro. Siempre que puedo intento ir a verlo, sobre todo cuando viene a jugar a Huancayo.

📸🏃🏾🥇



𝗖𝗵𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗮𝗻 𝗣𝗮𝗰𝗵𝗲𝗰𝗼, atleta olímpico, récord panamericano e hincha acérrimo de la blanquiazul, visitó nuestra casa esta tarde. #ContigoSiempreBlanquiazul#EstoEsAlianza pic.twitter.com/5Js6E2G8EJ — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) September 16, 2022

¿Cuál es el lugar designado para todas las medallas y trofeos?

Te diré que no tengo un lugar especial, me gusta que estén en la sala, a la vista de todos. Que sean un recordatorio que siempre podemos dar más y lograr nuestras metas. La medalla más especial es la de los Juegos Panamericanos, cuando logré el récord.

Christian Pacheco en la cocina es...

Alguien que se defiende preparando un tallarín saltado bien sazonado jajaja. Normalmente eso lo hago en vacaciones en diciembre, una comida, una cerveza.

¿Cuáles son las competencias que se vienen ahora?

Estoy a la espera de la confirmación para el 2 de octubre, la Media Maratón de Bogotá y también enviamos una solicitud para la Maratón de Valencia, a ver si aceptan. Pero en Colombia estamos casi confirmados.

Mirando el duro inicio de todo deportista ¿Cuáles son tus recuerdos?

Las zapatillas para correr cuestan en promedio 500 soles, yo no tenía ese dinero así que mi hermano Raúl me pasaba las suyas y con ellas participaba. Siempre fue difícil al principio, pero la recompensa se ve ahora.

