Christian Ramos pasa sus vacaciones en Lima tras salir campeón con Emelec de Ecuador y asegurar la clasificación al Mundial Rusia 2018. Ahora busca un nuevo club pero aclaró que el tiene contrato con Gimnasia de Argentina. En conferencia habló de todo.



El mejor momento



“Es el mejor año de mi carrera. Sin duda el año 2017 es mi mejor año, por haber sido campeón con Emelec y haber logrado la clasificación al mundial de Rusia 2018. La verdad es que no quisiera que se acabe, pero sé que el otro año tiene que ser mucho mejor”



El caso Paolo Guerrero



“Estoy muy alegre, muy contento con la noticia de Paolo Guerrero, él es nuestro capitán, sabemos que todo había sido un error. Siempre tuvimos presente que él llegaría a jugar el Mundial con nosotros. Teniamo fe que le iban a bajr la sancicón.”



Las posibilidades en Rusia 2018



“Viendo los rivales que nos ha toda enfrentar en primera fase son selecciones difíciles, como Francia, Dinamarca y Australia. Pero no veo imposible la clasificación a la siguiente etapa. Si ellos dicen que estamos fáciles, en el campo lo veremos. Ahora me preguntan por lo jugadores que tengo que marcar en el mundial pero todavía no quiero hablar pero si lo he pensado, todos ellos son unos moustros”

Christian Ramos: "Este 2017 es el mejor año de mi carrera" [VIDEO]

“Siempre van a ver a Perú como un rival accesible, hasta que nos enfrenten y se darán cuenta de todo lo que hemos crecido, en el campo se ven las cosas a donde hemos ido hemos propuesto. Mentalmente estamos muy bien. Si ellos dicen que estamos fáciles, en el campo lo veremos"



El hombre araña: Goles



“La tela de araña está lista para el mundial de Rusia 2018 esperando para hacer uno o dos goles como el que pude hacer ante Nueza Zelanda. También quiero que salgan las figuritas con el álbum para comprarlas y llenarlas con mi hijo y mi hija”



El futuro profesional



“Creo que no hemos revalorizados tanto yo, así como todos mis compañeros luego de la clasificación al mundial de Rusia 2018. No soy un jugador caro, creo que los clubes no valoran lo que uno ha conseguido en el año. Mi futuro lo debo definir en los próximos días, tengo contrato con Gimnasia hasta fines de 2018 pero estoy viendo otras alternativas”

La unión del grupo: La clave



“Se logró unir al grupo porque antes había los extranjeros y los nacionales ahora es la selección peruana. No hacemos diferencia con nadie. Gareca tiene que ver mucho con esto, pero también nosotros, todo somos un grupo. Me costó mucho ganarme un lugar en la selección. Luego de mucho trabajo me gané un lugar en el equipo.



La intimidad de la selección



“Yo llevo la música y pongo todo tipo de música, me gusta la salsa, pero a Corzo y Zela le gusta otro tipo de música latin, reguetón. Nunca puse nada de Marck Antony por siacaso. Jajajaja. En el parquet me defiendo, pero tampoco estoy para el gran show. jajaja”

