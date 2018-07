Christian Ramos hace dura revelación sobre la participación de la selección peruana en el Mundial [VIDEO]

Christian Ramos es uno de los jugadores que estuvo presente en todos los partidos de la selección peruana en el Mundial Rusia 2018 (3), donde no pudo avanzar a octavos de final y se tuvo que conformar con un triunfo ante Australia (2-0).



Tras ello, Christian Ramos se sincera y hace dura revelación. "Siento un poco de vergüenza porque quería más, quería pasar de ronda (en el Mundial)", dijo a las cámaras de "América Televisión".



Sobre los amistosos que tendrá la selección peruana ante Alemania, Holanda y Chile, el defensa señaló. "Son muy buenos amistosos y nosotros los disfrutamos porque antes no teníamos esos amistosos. Son rivales que juegan Champions, Mundiales de Clubes y todo, nosotros decimos que podemos ganar con nuestro juego".

Video: Palabras de Christian Ramos

Asimismo, Christian Ramos se sumó al deseo de volver a tener a Ricardo Gareca al mando de la selección peruana. "A mí me encantaría que se quede, pero es decisión de él. Si se queda o no, agradecerle porque el futbolista peruano ahora cree en sí".



Por otro lado, la 'Sombra' habló sobre su futuro en el fútbol. "No te voy a mentir que por ahí aparecieron algunas cosas, pero lo dejo en manos de Dios, en manos de mi representante".