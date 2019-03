Christian Ramos llegó Arequipa y debutaría este martes con Melgar en Copa Libertadores |VIDEO |FOTOS 

Christian Ramos ya se encuentra en la 'Ciudad blanca' de Arequipa donde ha firmado ya su contrato para jugar hasta junio del 20'19 por Melgar y podría hacer su debut este martes en la primera fecha de la fase de grupos de Copa Libertadores.



La 'Sombra' Ramos, zaguero de la selección peruana, ya pertenece al club que lo dio a conocer a través de sus redes sociales. “Christian Ramos ya se encuentra en Arequipa, listo para dejar todo por nuestros colores ¡Bienvenido a la ciudad blanca! #RugeRamos”, fue el mensaje de bienvenida de Melgar a su nuevo zaguero-



Christian Ramos llega a préstamo y jugará la Liga 1 y la Copa Libertadores 2019. Al-Nassr no lo tenía en sus planes en la temporada por el cupo de extranjeros.



Christian Ramos firmó y se puso la casaquilla rojinegra de Melgar

“Melgar me está dando la continuidad que quiero. La verdad pensé que me iba a quedar sin jugar, no había opciones. Apareció Melgar y me gustó la idea de la Copa Libertadores. Ahora, yo estoy físicamente bien para poder debutar este martes, pero eso ya depende del profesor y lo que desee de mi juego”, declaró Christian Ramos.