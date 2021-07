¿No lo quiso decir? Nair Aliaga, panelista de GOLPERÚ, lanzó fuerte comentario sobre el presente de Christian Ramos con la selección peruana. La periodista dijo que le “agrada” la suplencia del defensa en el Perú vs Colombia por tercer puesto de Copa América 2021. Mira el video.

“Me agrada que sienten a (Christian) Ramos, porque ha tenido un rendimiento irregular en esta Copa América. Y se podría discutir si Gareca lo debería seguir tomando en cuenta para las Eliminatorias. Me parece que no ha cumplido con las expectativas”, señaló Nair Aliaga.

“¿Te parece que ha sido irregular? Ha tenido buenos partidos al principio, ah”, preguntó Alexandra del Solar. “No me han gustado los últimos partidos de Ramos”, continuó Nair Aliaga. “No seas injusta, Nair”, volvió la hermana del ‘Chemo’.

De inmediato, Ana Lucía Rodríguez entró en el debate. “No es como para decir que me alegra...”. “No quiero que suene así. Voy a sonar malvada”, dijo avergonzada Nair Aliaga sobre lo que había dicho al inicio del clip de GOLPERÚ.

Más allá de todo, Christian Ramos no ha tenido una buena Copa América con la selección peruana. Dependerá de Ricardo Gareca si lo tiene en cuenta para más adelante.

