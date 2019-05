Christian Ramos , defensa de Melgar, asistió el pasado miércoles a la fiesta de cumpleaños del lateral de Sporting Cristal, Jair Céspedes, y un video de la celebración se viralizó de inmediato en redes sociales.



Christian Ramos llegó a Lima el mismo miércoles junto con el plantel rojinegro procedente de Ecuador, en donde disputó el partido de ida de la segunda fase de la Copa Sudamericana. Melgar perdió por goleada 6-0 ante Universidad Católica y generó la renuncia inmediata del técnico Jorge Pautasso.



La delegación de Melgar se quedó en la capital y no regresó a Arequipa para afrontar al choque del próximo sábado entre Sporting Cristal y Melgar en el Alberto Gallardo (11:15 a.m.) por el Torneo Apertura de la Liga 1.



En ese contexto, Christian Ramos aprovechó para celebrar los 34 años de Jair Céspedes a ritmo de salsa en vivo. En las imágenes se aprecia al defensor brindando con una botella y vaso de cerveza en la mano.



El video generó polémica en redes sociales luego de la bochornosa goleada y los hinchas de Melgar quedaron descontentos con las imágenes. Melgar entrenó jueves y viernes en Lima con miras al choque ante los celestes. Ramos y Céspedes serán rivales en el campo de juego.



"No hay ninguna explicación. Fue para nosotros y el Perú un resultado vergonzoso. Otra explicación no se le puede dar. No somos el Liverpool para remontar así, pero nosotros queremos lavarnos la cara. Queremos el martes ganar en Arequipa. Nos tomó por sorpresa la salida de Pautasso", dijo Christian Ramos a su llegada luego de la derrota de Melgar.

Christian Ramos mató su pena bailando con botella en mano tras goleada 6-0 de Melgar en Copa Sudamericana

Recordemos que Universidad Católica humilló 6-0 a Melgar el pasado martes en Quito con goles de Edison Carcelén (24), Jeison Chalá (31), Bruno Vides (42, penal), Walter Chalá (57), Bryan Oña (78) y Gustavo Cortez (90+1).



La revancha de esta llave está programado para el 28 de mayo en la cancha del Monumental de Unsa de Arequipa.

Christian Ramos festejó cumpleaños de Jair Céspedes

Christian Ramos y Jair Céspedes bailando

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.