Christian Ramos le pide perdón a los hinchas de Universitario de Deportes: "Fue un error" | VIDEO

Hizo un mea culpa. Christian Ramos y Henry Vaca fueron presentados como los nuevos refuerzos de Universitario de Deportes. Durante la conferencia de prensa, los futbolistas conversaron con la prensa y hablaron sobre los logros que quieren alcanzar vistiendo de cremas.

El exseleccionado nacional fue consultado sobre un mensaje que envió hace años a través de su cuenta Twitter insultando al emblemático estadio Monumental. En ese momento, Christian Ramos vestía la camiseta del Juan Aurich.

Erick Delgado: Vinimos al gallinero y alborotamos ¡vamos muchachos!



Christian Ramos: Silenciamos el cabromental

Ante esto, el nuevo refuerzo de Universitario de Deportes aceptó que fue un grave error y ofreció disculpa al equipo y los hinchas cremas. Christian Ramos indicó que cuando se es joven, ocurren esos exabruptos, pero que no deben volver a cometer.

"Le digo a la gente que me critica, por lo que puse en un momento, que me disculpe, que fue un error. Uno de joven comete errores, pero siempre trato de aconsejar a los que están saliendo y están en un equipo no hablar nada de los demás equipos, no decir nada. Porque uno no sabe si puede llegar al equipo que está ofendiendo o haciendo una broma. Es mi consejo para todos los jugadores que recién salen", declaró durante la conferencia de prensa Christian Ramos.