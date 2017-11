El defensor Christian Ramos mostró su lado más gracioso momentos antes de viajar a Ecuador para reintegrarse a su club Emelec luego conseguir la clasificación a Rusia 2018 con la selección peruana.



Definitivamente, Christian Ramos fue la sensación en el aeropuerto debido a que un gol suyo, selló la victoria de Perú ante Nueva Zelanda. La Sombra habló de todo, pero también dejó una broma para el recuerdo.



Un periodista le consultó sobre el idioma ruso y la pronunciación de su apellido; y el zaguero respondió así: "No sé Ramoski", esta frase causó risas de las personas que lo rodearon. Un momento agradable.

Mira el video de Christian Ramos y su intento de hablar en ruso:

Christian Ramos práctica el ruso con estilo peculiar que te hará reír sin parar [VIDEO]

"No queremos ir al Mundial a ver que pasa. Queremos pasar la primera ronda y hacer historia como lo estamos haciendo ahora", agregó Ramos tras ser consultado sobre las aspiraciones de Perú con miras a Rusia 2018.



Pero también se acordó de la afición peruana. "Muy hermoso. Es lo más hermoso que me ha ocurrido desde que juego fútbol. Es increíble lo que genera la selección y estamos muy agradecido con la gente, con el pueblo peruano", mencionó.



Además, Christian Ramos no ocultó su deseo y confianza de volver a contar con Paolo Guerrero en el corto plazo y en Rusia 2018.

