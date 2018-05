Christian Ramos, el superhéroe del gol en la selección peruana [FOTOS]

La abuela Paula Rosa Díaz se lo dijo en tono bajito: “No estés nervioso, sé que tú puedes”. Christian Ramos se asomó a la ventana del Swissôtel y vio a decenas de personas con el rostro ansioso por ir al Mundial. Era la tarde del 16 de noviembre del 2017. En pocas horas sería titular ante Nueva Zelanda, a la que había que ganar para acabar con 36 años de sufrimiento. Volvió a la cama, viajó mentalmente en el tiempo a cuatro años en el pasado. Llegó al estadio Nacional, enfrentaba a Uruguay y Luis Suárez lo había bailado. El ‘Pistolero’ marcó dos goles y él tuvo responsabilidad. Perú perdió 2-1 y el sueño a Brasil 2014 terminó. Ramos, fastidiado, impotente, solo atinó a decirle a Suárez: “Así no es, así no es”. Los hinchas no tuvieron piedad con el zaguero: “Negro malo, retírate”; “No sirves para el fútbol”... Así le gritaban en las calles. “Las críticas me dolieron mucho, que me digan que no debía jugar, que me retire con 25 años”, contó la ‘Sombra’ en una ocasión.



Volvió al presente. Su sangre hervía. Echado en su cama asomaron la rabia y el coraje. Recordó ahora sus duros entrenamientos, cómo perfeccionó su juego aéreo, mejorar en la marca y saber chocar en el cuerpo a cuerpo, aprendió mañas y dejó atrás la inocencia. Era hora de mostrarle a la gente que hay un nuevo Christian Ramos. “Qué lindo sería hacer un gol”, pensó para sí mismo. De camino al estadio Nacional, los hinchas gritaban y saltaban. “No les podemos fallar”, pensó. Tras el 1-0 de Jefferson Farfán, Perú debía asegurar el marcador. A los 65 minutos, en el mismo arco donde le había cometido penal a Luis Suárez en el 2013, la vida le dijo a Ramos que era hora de ser feliz. “Cueva cobró el córner, sentí que la pelota iba a pasar, así que no fui al primer palo. La pelota lo pasó a Farfán y me llegó para rematar”, narró. Fue el 2-0. El gol que desahogó su revancha. Con el que dijo a todos los que lo criticaron: “Aquí estoy vivo, no morí con las críticas”.



Corrió, imitó en el festejo a ‘Spiderman’ y se convirtió para su hijo Leider en el superhéroe que tanto admiran. “A mí desde niño, me encantaba el ‘Hombre Araña’, me gustaban sus aventuras, quería salvar al mundo”, comentó. Ahora sigue dedicando sus goles y juega con máscaras de ese ‘Vengador’ al lado de su pequeño.

RAMOS Y JULIETA

Ella lo tenía en la ‘friend zone’ (zona de amigos). Él la quería en su corazón. Christian era el mejor amigo de Alalei, ella vivía en Villa María del Triunfo y él en San Juan de Miraflores y todo se solucionaba con una combi, 50 céntimos de pasaje y algo de paciencia. Más allá de su timidez, el amor terminó ganándole y en el 2006 -después de más de tres años de amistad- se le mandó. “Un día no aguanté y me declaré, pero reboté, ja, ja, porque me dijo ‘ah bacán’”, contó una vez Ramos en el programa ‘Beto a saber’. Alalei ahora es su esposa y recuerda aquel momento: “Pensé que estaba bromeando y recién después de un mes se me volvió a mandar y allí empezamos. Ambos nos sacamos la lotería”. Mensajitos, mariachis, galletitas, detalles, son costumbres del romántico futbolista. En diciembre del año pasado, tras clasificar al Mundial y ser campeón en Ecuador con Emelec, selló de gran forma su amor: matrimonio con la madre de sus dos hijos. Junior Viza y Josepmir Ballón fueron los padrinos, y sus pequeños Leider y Alanha estuvieron felices al ver a sus padres confirmar sus sentimientos.

Eran mejores amigos, se le ‘mandó’ a Alalei y ‘rebotó’. Volvió a intentarlo y ahora son esposos Eran mejores amigos, se le ‘mandó’ a Alalei y ‘rebotó’. Volvió a intentarlo y ahora son esposos

TODO SAN JUANITO HASTA MOSCÚ

Hoy te vas en tren o viajas en el Metropolitano. Hace diez años, eran contadas las líneas de micros y poquísimas combis las que recorrían San Juan de Miraflores. Christian tenía que levantarse muy temprano, coger algún medio de transporte colmado y con 14 años a cuestas dirigirse al Rímac para entrenar con Sporting Cristal. La ‘Sombra’ aprendió a jugar en el barrio de San Juanito. Los primeros partidos fueron en las calles, con arcos de piedras y al grito de “carro, carro”. La familia Ramos Garagay no tenía lujos, pero sí un fuerza interior que inculcar a sus hijos. Estudió en la sede Arancibia del colegio ‘Saco Oliveros’ a donde llegaba a veces en carro, a veces a pie. A veces pagaba su ‘china’ para ir desde San Juan de Miraflores hasta un lugar cercano donde un compañero rimense lo recogía. Esos días de sufrimiento quedaron atrás, pero no en el olvido. Ramos sabe de dónde salió y eso lo ayuda a seguir triunfando.

Pagaba sus 0.50 céntimos para ir a entrenar y ahora jugará el mundial Pagaba sus 0.50 céntimos para ir a entrenar y ahora jugará el mundial

Pagaba sus 0.50 céntimos para ir a entrenar y ahora jugará el mundial Pagaba sus 0.50 céntimos para ir a entrenar y ahora jugará el mundial

CAMPO DE CONCENTRACIÓN

No hay secretos cuando decimos que la nueva disciplina que se impuso en la selección ayudó al cambio de brújula en las Eliminatorias. Para los jugadores fue como un ‘shock’. Christian Ramos y compañía no ocultaron su fastidio. “Antes concentrábamos faltando tres días (para un partido), con Gareca lo hicimos desde que bajábamos del avión. Yo y otros pusimos caras de molestos. Después de jugar íbamos a casa, pero ahora se nos dijo: ‘Nadie sale’. Nos quedamos hasta el otro partido y de allí al aeropuerto y a sus clubes”, contó el zaguero en entrevista televisiva.



“Máximo a la medianoche debíamos estar en las habitaciones, se prohibió uso de celulares en almuerzo o cenas, se hizo sobremesas y había que charlar mucho entre todos”, agregó. La visita del expresidente ‘ PPK’ fue algo curioso. “La primera vez que vino nos sorprendimos, luego pedíamos que lo levanten para que siga viniendo (a la concentración) y dé la buena suerte ja, ja”, reveló. Después de esos cambios, se convirtieron en protagonistas hasta lograr la clasificación.

Molestia por cambios en la disciplina y felicidad por lograr la clasificación Molestia por cambios en la disciplina y felicidad por lograr la clasificación

CAPITÁN DE MAR Y GUERRA

No es cinta negra, pero lleva una en el brazo. Los técnicos han visto en Christian sus dotes de líder y no es casualidad que haya sido capitán en las selecciones que integró. En 2005, el argentino José Luis Pavoni le dio el brazalete en la Sub-17, que jugó el Mundial de la categoría en nuestro país. En 2007, el mismo entrenador lo mantuvo con la cinta en el Sudamericano Sub-20 de Paraguay. Once años después, Ricardo Gareca lo ha nombrado como tercer capitán en la selección mayor, detrás de Paolo Guerrero y Alberto Rodríguez. Ramos se estrenó con la capitanía en esta nueva era ante Croacia, en la gira por Estados Unidos, y tuvo un mano a mano con Luka Modric, astro del Real Madrid. La ‘Sombra’ -al igual que Pedro Gallese- vivirá el segundo Mundial de su carrera.

Llevó la cinta en Sub-17, Sub-20, y con la selección mayor se estrenó ante Croacia Llevó la cinta en Sub-17, Sub-20, y con la selección mayor se estrenó ante Croacia

EL CANARIO BAILEMOS OTRA VEZ

Cintura para marcar y bailar. Pónganle música y denle pista, que Christian Ramos la ‘conoce’. Desde la ‘salsa dura’ de la Sonora Ponceña, con aquella canción ‘Te vas de mí’ (que escuchaba bastante en Ecuador) hasta la guaracha ‘Compay Gato’, son parte de la música que el zaguero se lanza a rumbear. En Lima, acompañado de la querida tía Rosita, Ramos celebró el Año Nuevo bailando toda la noche. En las concentraciones es el DJ con la mejor salsa que suena por su parlante unidireccional y hace que todos celebren cuando la Bicolor termina ganadora.

La conoce en la pista y es el DJ de la selección La conoce en la pista y es el DJ de la selección

PÚRO NÚMERO

3 Copas América.

20 años, 10 meses y 6 días tenía cuando ‘Chemo’ del Solar lo convocó a la selección mayor.

16 fue su máxima nota en quinto de secundaria: en Educación Física.

19 años es la edad a la que debutó en Primera con Sporting Cristal.

63 partidos con selección mayor.

FULL CAMISETA

2007-08: Cristal

2009-10: San Martín

2011: Alianza Lima

2012: San Martín

2013-16: Aurich

2016: Gimnasia y Esgrima (Argentina)

2017: Emelec (Ecuador)

2018: Veracruz (México)

GRADOS Y TÍTULOS

* Debut en selección: 19/09/2009. Venezuela 3- Perú 1.

* Lleva 63 partidos con la Bicolor: 32 amistosos, 22 en Eliminatorias y 9 en Copa América.

* Anotó 3 goles:

Perú 3 - Panamá 0 (amistoso), Paraguay 1 - Perú 4 (clasificatorias), Perú 2 - Nueva Zelanda 0 (repechaje).

* Campeón del Descentralizado con San Martín (2010).

* Campeón del torneo ecuatoriano con Emelec (2017).

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.