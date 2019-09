Canchita Gonzáles fue trabado pero no cobraron penal en la jugada polémica del Perú vs Ecuador

Christofer Gonzáles fue trabado pero el árbitro no cobró penal en el partido Perú vs Ecuador , amistoso por fecha FIFA, que se disputó en el Red Bull Arena de New Jersey.



Canchita Gonzáles recibió en el área tras un contragolpe de la bicolor y cuando se disponía a resolver la jugada fue derribado pero el árbitro consideró que no existía la falta.



El ecuatoriano Marcos López fue a cortar el ataque de Perú y puso la pierna delante de Canchita Gonzáles, para impedir que siga con la jugada.



Pese a los reclamos y los silbidos de la afición peruana en New Jersey, el árbitro Armando Villarreal, no se dejó sorprender.

Christofer Gonzáles fue trabado pero cobraron penal en la jugada polémica del Perú vs Ecuador (Video: Movistar Deportes)

