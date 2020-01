Luego del Perú vs Paraguay por el Preolímpíco Sub 23, Christopher Olivares, delantero de la ‘bicolor’, fue muy criticado por la prensa e hinchas. El futbolista, que arrancó como titular en los 2 partidos del torneo, no logra conseguir el nivel que mostró en Sporting Cristal el 2019. Mira el video.

Percy Olivares, padre de Christopher y panelista de ESPN Perú, también habló de su desempeño. “Que la gente se quite esa imagen de que, el hecho que tenga a mi hijo en la selección peruana, no lo pueda criticar”, lanzó.

“Para mí Christopher Olivares jugó el día de ayer el peor partido que le he visto. Y no hay ningún misterio con eso”, añadió Percy Olivares, ex seleccionado nacional.

"Yo jugué muchísimos partidos en mi vida... muy malos y peores que ese, pero jugué en 8 países y terminé haciendo una carrera importante en mi vida", acotó Percy Olivares.

“Esto no solo es con Christopher Olivares, sino un mensaje para todos los chicos. Cosas como estas les van a pasar. Y hay que aprender”, cerró.

Percy Olivares critica a su hijo Christopher tras Perú vs Paraguay (T)