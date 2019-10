Chucky Lozano: Mira el golazo imposible que hizo en práctica de la selección de México | VIDEO | FOTOS 

Hirving Lozano ha sorprendido a sus miles de seguidores en la Selección de México y el Napoli de Italia donde no ha demostrado todo ese potencial que tiene con el cuadro tricolor. El carismático 'Chucky', quien no ha tenido un gran inicio de temporada en Italia, ha demostrado que su puntería sigue intacta.



El delantero del Napoli aprovechó los últimos de la práctica de la selección de México, para ensayar algunos remates al arco y uno de sus disparos sorprendió al hacer una rosca imposible antes de encontrarse con las redes.



Hirving Lozano, al parecer desea sacudirse de su mal momento en Napoli, donde jugó 60 minutos ante el Torino y no pudo romper las redes algo que ya n empieza generar dudas en Italia. Ahora estos amistosos ante Bermunas y Panamá le dan la posibilidad de recuperar esa confianza frente al arco.

Hirving Lozano sorprende con este gol en práctica de México

La sonrisa de Hirving Lozano sobre el final de sus disparo habla de buen ambiente que vive dentro de la selección de México donde es llevado bajo la muñeca de Gerardo Martino y ha sido la misma selección que ha subido el video a las redes sociales.



"Hirving Lozano puede anotar desde donde sea" compartió la Tricolor desde su cuenta en Twitter. El disparo de 'Chucky' lanza detrás de la línea de gol, el balón golpeó la base del poste más lejano y se anidó en las redes, algo que sorprendió hasta al mismo jugador, que ha sido uno de los pocos 'europeos' convocados por el 'Tata' para el inicio de la Nations League de CONCACAF