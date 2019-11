Chuty se vuelve viral por rimar con Alianza Lima y Universitario en God Level All Stars Perú 2019 [VIDEO]

Perú fue sede de la God Level 2vs2 All Stars, donde Chuty (España) y Aczino (México) se llevaron el título en Plaza Arena, ubicado en el distrito de Surco. Pero fue el español quien se hizo viral por una rima sobre Alianza Lima y Universitario , equipos que protagonizan el clásico del fútbol peruano. Mira el video.



Ocurrió en cuartos de final de la God Level 2vs2 All Stars. Chuty y Aczino se enfrentaron a Choque (Perú) y Pepe Grillo (Chile). El europeo rimó con Alianza Lima y Universitario y el público peruano estalló a gritos.



"Este es de Alianza y no me ofende, ¿saben por qué? Porque tienen problemas con merengues", lanzó Chuty en la God Level 2vs2 All Stars, desatando la locura de todos en Plaza Arena.



Video: Chuty rima con Alianza Lima y Universitario

En la final, Chuty y Aczino vencieron a Jaze (Perú) y Stuart (Argentina), logrando el campeonato absoluto del torneo de Freestyle God Level 2vs2 All Stars.