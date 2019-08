Peruano Arnol Montañez compite en Ciclismo BMX: Sigue EN VIVO la modalidad freestyle en Lima 2019

Ciclismo BMX en Lima 2019 compiten EN VIVO este domingo 11 de agosto desde las 11:40 am. (hora peruana) en la modalidad freestyle en la Costa Verde de San Miguel y con la presencia del actual número 1 en esta modalidad el estadounidense Justin Dowell en competencia por los Juegos Panamericanos. No te pierdas la transmisión de este evento nuevo por la señal de latina, Panamericana, TV Perú, Movistar TV 19 y el streaming de ESPN. Sigue todas las presentaciones de esta modalidad en los Juegos Panamericanos.

Por primera vez en la historia de los Juegos Panamericanos se presentará la competencia de freestyle BMX y a Lima 2019 han llegado cinco riders ubicados entre los mejores 30 del ranking mundial UCI (Unión Internacional de Ciclistas), incluyendo al número 1 de la actualidad.

Ciclismo BMX en Lima 2019 | Horarios en el mundo



Perú 11:40 am. | Latina, Panamericana, TV Perú, Movistar TV 19, ESPN (Streaming)

México 11:40 am. |

Ecuador 11:40 am. |

Colombia 11:40 am. |

Bolivia 12:40 am. |

Paraguay 12:40 am. |

Venezuela 12:40 am. |

Brasil 1:40 pm. |

Argentina 1:40 pm. |

Chile 1:40 pm. |

Uruguay 1:40 pm. |

España 6:40 pm. |

En la rama masculina de BMX Freestyle, el peruano Arnol Montañez tendrá la chance de representar a su país ante estos monstruos del ciclismo callejero, de ese que se aprende saltando sobre pistas, calles, banquetas y que se trasladó a una zona específica para convertirlo en deporte panamericano.

Los riders que engalanarán esta competencia en la rama masculina serán Jonathan Mosquera (Ecuador, puesto 29 del ranking UCI), Jaden Chapman (Canadá, puesto 27), Kenneth Tencio (Costa Rica, puesto 9) y Daniel Dhers (Venezuela, puesto 7).

En la competencia de BMX freestyle, los ciclistas harán dos pasos en cada manga, haciendo figuras cronometradas en un minuto, calificándose el nivel de dificultad y la calidad en la ejecución de su recorrido.

Ciclismo BMX en Lima 2019 | Estilo libre masculino | participantes



José Torres (ARG)

Cauan Madona (BRA)

Jaden Chipman (CAN)

Kenneth Tencio (CRC)

Jonathan Mosquera (ECU)

Justin Dowell (USA)

Arnol Montañez (PER)

Daniel Dhers (VEN)

Ciclismo BMX en Lima 2019 | Estilo libre femenino | participantes



Paola Roth (ARG)

Derlayne Dias (BRA)

Macarena Pérez (CHI)

Daniela Morán (COL)

Anahí Molina (ECU)

Hannah Roberts (USA)

Margarita Valenzuela (MEX)

Yeinkerly Hernández (VEN)

Ciclismo BMX en Lima 2019 | Estilo libre femenino | Precios de las entradas al evento de este domingo 11 de agosto

Entrada Precio Regular – A S/. 40 Menores de 18 – A S/. 20 Adulto mayor – A S/. 20 Regular – B S/. 30 Menores de 18 – B S/. 15 Adulto mayor – B S/. 15 Asiento Accesible – SR S/. 15 Acompañante Asiento Accesible – ASR S/. 15

Ciclismo BMX en Lima 2019 | Mapa del evento de este domingo 11 de agosto



