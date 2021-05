El árbitro Kevin Ortega generó polémica en el Universitario vs Cienciano de la jornada 7 de Liga 1. Esto tras no cobrar claro penal para los cusqueños luego de mano de Leonardo Rugel en el corazón del área ‘crema’. Mira el video. ¡Para no creerlo!

Se vio al minuto 68 del segundo tiempo, cuando igualan 1-1 en el marcador. Adrián Ugarriza sacó un potente remate desde el borde del área de Universitario y la pelota impactó en el brazo de Leonardo Rugel, pero el juez no quiso pitarlo.

Todo Cienciano reclamó con justicia. Sin embargo, Kevin Ortega indicó que el esférico chocó en el brazo derecho (que lo tenía pegado) y no en el izquierdo (donde pegó). ¿Se confundió o vio mal la jugada? Aquí abajo las imágenes.

Cienciano: Árbitro no cobró claro penal de Universitario cuando iban 1-1 por Liga 1. (GOLPERÚ)

