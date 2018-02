Clarence Seedorf debuta y resucita su carrera de técnico con Deportivo La Coruña

Para resucitar su carrera como técnico, Clarence Seedorf está de regreso en el país donde despegó como jugador. Después de dos etapas cortas como técnico en Italia y China asumió la dirección del Deportivo La Coruña en la liga española, donde su carrera como jugador dio un salto de calidad con el Real Madrid a fines de la década de 1990.



Clarence Seedorf fue muy exitoso como mediocampista, siendo dominante en casi todas las variantes que lo pusieran, pero su desempeño como técnico ha dejado mucho que desear. Dirigió al Milan solo por cuatro meses en 2014, y pasó media temporada con un club de segunda división en China hace dos años.



"Creo que el fútbol no es fácil para los entrenadores", dijo Clarence Seedorf esta semana tras ser presentado como técnico del Deportivo La Coruña. "Hay muchos y por eso agradezco mucho esta oportunidad". Seedorf tendrá un duro trabajo para revertir la fortuna del Deportivo.



Deportivo está en el puesto 18 en la liga española de 20 equipos, con 17 puntos en 22 partidos, en la zona de descenso. No ha ganado ninguno de sus últimos siete partidos, en los que fue superado por 24-6 en marcador global.

"Puedo dar algo importante al club y el club a mí también", dijo el holandés de 41 años. "Soy una persona que le gusta coger la patata caliente, porque entrar en donde todo ya funciona es muy fácil".



Seedorf dijo que su falta de experiencia como técnico no será problema para que haga un buen trabajo. Resaltó que el astro francés Zinedine Zidane tenía incluso menos experiencia cuando tomó las tiendas del Real Madrid como técnico.



"Hay que saber creer en gente joven. Nuevas generaciones. Y la nueva generación lo está haciendo bien", agregó.



Zidane tenía 43 años cuando llegó al Madrid hace dos años. Bajo su dirección, el club ha ganado dos títulos de Liga de Campeones y uno de la liga española, entre otros logros.



Seedorf dijo que él ha aprendido de muchos entrenadores experimentados durante su carrera como jugador, incluyendo Fabio Capello, Louis van Gaal, Carlo Ancelotti y Marcello Lippi.



"Tuve mucha suerte de trabajar con muchos entrenadores importantes y he robado mucho de cada uno de ellos", comentó. "Siempre me ha interesado como jugador entender su pensamiento, esas cosas que el entrenador tiene que hacer para que el grupo funcione. Muchas veces mi papel era entre el entrenador y el grupo, ese papel de líder. Siempre fue algo natural".



El presidente del Deportivo, Tino Fernández,, indicó que estaba buscando a alguien con el historial de Seedorf. "Solo nos planteamos candidatos que fuesen líderes", dijo Fernández. "Este equipo necesita reforzarse y mejorar en esa clave de liderazgo, carisma. Él eso lo tiene".



Seedorf fue un jugador prominente del Madrid de 1996 a 1999. Contribuyó a que el club ganara la Liga de Campeones en 1998, tres años después de haber hecho lo mismo con el Ajax

