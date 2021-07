México vs Francia EN VIVO. ‘Aztecas’ se miden a los ‘Galos’ este jueves 22 de julio en el Estadio Estadio Ajinomoto por la primera jornada del grupo A por fútbol masculino de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. En esta nota conoce todos los detalles del encuentro. ¡Toma nota!

La selección de México, que en Londres 2012 consiguió la medalla de oro, quiere arrancar con pie derecho en los Juegos Olímpicos. Para ello cuentan con la experiencia de Guillermo Ochoa y el talento de Diego Lainez. Japón y Sudáfrica cierran este grupo.

Pero al frente estará la siempre complicada Francia, que llevó a Florian Thauvin y André-Pierre Gignac entre las caras más conocidas. Ambos pertenecen a Tigres de México y seguro conocen cómo juega su rival. Ojo: Kylian Mbappé no estará en este torneo .

México vs Francia : alineaciones probables en Juegos Olímpicos Tokio 2021

México: Ochoa; Sánchez, Montes, Vásquez, Aguirre; Rodríguez, Córova, Romo, Vega; Lainez, Martín.

Francia: Bernardoni; Caci, Kalulu, Sagnan, Michelin; Tousart, Savanier, Le Fée, Nordin; Thauvin, Gignac.

¿A qué hora juegan México vs Francia EN VIVO por Juegos Olímpicos Tokio 2021?

Este partidazo arranca a las 3:00 a.m. de Perú, Colombia, Ecuador y México. A las 4:00 a.m. de Venezuela, Bolivia, Paraguay, Chile y Estados Unidos (Miami). A las 5:00 a.m. Uruguay, Argentina y Brasil. A las 5:00 p.m. de Japón.

¿Qué canales transmiten el México vs Francia? - GUÍA TV

Claro Sports y Marca Claro para Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Telemundo y NBC Sports app para Estados Unidos. DAZN para España. Claro Sports, Azteca Deportes, Azteca 7 y Canal 5 Televisa para México. France 2 para Francia.

¿Cómo ver Claro Sports EN VIVO el México vs Francia por los Juegos Olímpicos Tokio 2021?

Claro Sports es una canal deportivo por suscripción que compró los derechos para transmitir los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Si ya tiene este servicio, dolo debes buscar el encuentro a la hora del partido para disfrutarlo.

