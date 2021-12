Claudio Pizarro se encuentra de vacaciones en el Perú junto a sus esposa y sus hijos. El ‘Bombardero’ aprovechó para reunirse con viejos y queridos amigos durante sus días en la capital, uno de ellos ha sido Juan Manuel Vargas con quien lo une una estrecha amistad desde la época de los ‘4 Fantásticos’ de la selección peruana.

El embajador de Bayern Múnich pasó una tarde distendida junto al popular ‘Loco’ y otros amigos como su exrepresentante Carlos Delgado y el cocinero peruano que triunfa en España, Omar Malpartida. El singular grupo compartió se dio cita en el restaurante Bottega Dasso de San Isidro.

El exclusivo grupo pidió una mesa en el restaurante donde la especialidad son los platos de la cocina mediterránea además de tradicionales recetas italianas acompañados de selectas bebidas espirituosas que hacen que la cuenta individual pueda alcanzar los 750 soles, según la guía de restaurantes Tripadvisor.

Bombardero, Juan Vargas y Carlos Delgado almorzaron en exclusivo restaurante (captura @omarmalpartid)

Vargas y Pizarro ¿Por qué rompieron ‘Palitos’ con Paolo y Jefferson?

Los exseleccionados posaron juntos en la tarraza del restaurante sanisidrino y los seguidores de ambos jugadores reaccionaron a este encuentro “Y donde están los otros dos fantásticos”, “Cracks de la pelotita, no falta nadie”, “Los 2 fantásticos de la selección peruana”, “Cuándo se amistan con la ‘Foca’ y Paolín”, fueron algunos de los comentarios en las redes sociales que daban cuenta del distanciamiento de ambas figuras con Paolo Guerrero y Jefferson Farfán.

Juan Vargas fue el encargado de confesar el distanciamiento entre los 4 fantásticos en una entrevista exclusiva para el programa ‘La Fe de Cuto’. “Hemos perdido comunicación desde hace un tiempo. Yo quisiera tener la explicación, quisiera buscar una explicación a raíz de todo eso, pero he mandado varios mensajes y no he tenido respuesta. Ya no es la relación que teníamos nosotros. Éramos, habíamos sido, muy buenos amigos”, contó con sinceridad el ex seleccionado.

'El loco' Vargas reveló en 'La fe de Cuto' que ya no tiene comunicación con Jefferson Farfán y Paolo Guerrero con quienes tuvo una gran amistad años atrás.

“De repente me equivoqué, pero de repente hemos sido muy buenos compañeros, porque compartíamos y teníamos reuniones salíamos juntos. Pero se acabó. El motivo, no lo sé. Algún día se sabrá. Algún día tendremos la oportunidad de hablar con los dos, nos encerraremos en cuatro paredes. Los cuatro fantásticos se desactivaron, nos desactivamos”, agregó el ‘Loco’

Claudio Pizarro de paseo por el interior del Perú

Claudio Pizarro no solo ha permanecido en Lima, sino que decidió junto a sus hijos recorrer algunos lugares fuera de Lima, acompañados de su padre y otros familiares con quienes departieron comidas típicas como Pachamancha, Cauche de queso y el tradicional Cuy chactado.