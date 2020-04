Claudio Pizarro y Pep Guardiola mantienen una gran amistad, más allá de que el presente de ambos esté en diferentes países. El peruano juega en el Werder Bremen y el entrenador dirige al Manchester City. No obstante, siempre recordarán cuando coincidieron en el Bayern Múnich, entre el 2013 y 2015.

Hay incontables anécdotas entre ambos, pero de lo se acuerda muy bien Pizarro es de las veces que visitaba a Guardiola en la oficina que tenía en el conjunto bávaro y lo que pasaba después. El ‘Bombardero’ reveló la historia en un pódcast con el periodista de ESPN, Fernando Palomo, que evidencia la obsesión del español con el fútbol.

Todo empezó cuando Palomo le pidió a Pizarro contar lo que vivió con Guardiola. “Guardiola no puede hablar 20 minutos de otra cosa que no sea fútbol”, afirmó el periodista. En seguida, el jugador respondió: “20 minutos es mucho”. Tras ello, lo se explayó.

“Con Pep, tengo un montón de anécdotas, porque siempre que terminaba algún entrenamiento o estábamos en el club, y yo necesitaba pedirle algo o comentarle algo, entraba a su oficina, que había una pizarra y toda la historia. Y le decía cualquier cosa, le decía... ‘que mañana tengo que ir a una cita con el dentista’, qué se yo... y agarraba y me decía ‘sí, no hay problema... avísame y lo arreglamos, sin problema. Pero Claudio, ven, un ratito, mira. ¿Qué pasa si agarramos aquí?’ Y me lleva a la pizarra... ‘y hacemos esto y jugamos así... y ¿qué te parece?' Y ya te hablaba de fútbol. No podía, no podía. Cada vez que entraba, era lo mismo. Agarraba su pizarrita. Yo me reía. Él sabe que me reía, y me decía ‘espérate, cuando estés un día en tu casa, te vas a acordar de mí cuando te decía tú vas a ser entrenador’”, contó Pizarro.

En las ocasiones que eso pasaba, el exdelantero de Alianza Lima tenía la misma respuesta: "Yo le decía: no, Pep. Eso no. Pero siempre, la misma historia”.

