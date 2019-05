Claudio Pizarro: Directivos del Werder Bremen lo elogiaron tras renovación de contrato

Querido y respetado. La renovación de Claudio Pizarro con Werder Bremen no solo llena de satisfacción a la amplia legión de seguidores del 'Bombardero de los Antes', que este sábado confirmó su continuidad en la Bundesliga de Alemania.

Frank Baumann, director deportivo del club, y el técnico de los 'Lagartos', Florian Kohfeldt, también celebraron el acuerdo con el atacante peruano, destacando su gran influencia en la institución.

"Claudio (Pizarro) continuará desempeñando el papel especial que ha desempeñado esta temporada. El tiempo de juego puede correr. La experiencia y el carisma que trae Claudio dentro y fuera del campo pueden seguir siendo un factor importante", argumentó el directivo del Werder Bremen tras asegurar al delantero.

El reconocimiento es compartido por el estratega del equipo, quien elogió al anotador más veterano en la historia de la Bundesliga.​

"Junto a la cancha, es un jugador donde todos miran hacia arriba y absorben su experiencia. Y cuando llega al campo, puede, con su calidad y carisma sobresalientes, dar al juego un impulso decisivo. No queremos renunciar a estas cualidades", acotó Kohfeldt.

"Siempre he enfatizado que tomo la decisión de continuar o de dejar de depender de lo que mi cuerpo me diga. Me siento bien, así que estoy feliz de poder jugar otra temporada en Werder. Hemos hecho un desarrollo fantástico esta temporada que aún no ha terminado. Quiero seguir siendo parte de eso", destacó Claudio Pizarro en declaraciones para el portal del Werder Bremen.