Claudio Pizarro: Así celebró la clasificación de Perú a la final de la Copa América |VIDEO |FOTOS

Claudio Pizarro , ex capitán de la selección peruana , no estuvo ajeno a la alegría por la clasificación de la Blanquirroja a la final de la Copa América 2019 tras vencer y golear a la selección de Chile y hacer historia este domingo ante el anfitrión, Brasil.



"Como el día se hace más bonito si te despiertas con estas noticias. ¡Arriba, Perú!", escribió Claudio Pizarro desde su cuenta en Instagram, pero no confirmó si vio el partido en vivo, pues el duelo ante Chile se jugó durante la madrigada en Europa.



En otra publicación el 'Bombardero' fotografió la bandera del Werder Bremen, club donde milita y donde es admirado como ídolo a diferencia de su presente con la selección peruana, donde ha protagonizado un claro enfrentamiento con Ricardo Gareca.



Video: Gol 3 de Perú

Claudio Pizarro se mostró dolido con el entrenador de la selección peruana luego que este decidiera no llevarlo al Mundial de Rusia 2018 y desde ese momento decidió abrir una línea crítica hacía el conductor de la 'Blanquirroja', pero mantiene relación con los jugadores del equipo.