Claudio Pizarro habló de todo: su convocatoria a selección peruana, Ricardo Gareca, el hincha y más

Claudio Pizarro estuvo en enlace en vivo con RPP Noticias para hablar de la selección peruana. El delantero aún cree que puede ser convocado a la bicolor pese a que no fue tomando en cuenta para los partidos del repechaje ante Nueva Zelanda.



Claudio Pizarro y Daniel Peredo tuvieron fuerte cruce de palabras durante enlace en vivo [VIDEO]



SUS POSIBILIDADES EN LA SELECCIÓN PERUANA



"La posibilidad esta ahí, porque cuando hace sus declaraciones el profesor Gareca, todos los jugadores peruanos son convocables a la selección. Habrá jugadores que usará en unos partidos y otro en otros".



¿A QUIÉNES CONVOCA GARECA?



"Hay entrenadores que les gustan más unos jugadores de otros, eso lo he vivido tambien, pero creo que el profe gareca siempre lo ha dicho, que necesita jugadores que rindan y aportan. Es muy claro que hay que estar preparados y poder aportar"



SU SITUACIÓN FUTBOLÍSTICA



"Si estoy un año mas es porque me he sentido bien y el cuerpo va a dar. El cuerpo es el que al final te dice 'esto no va mas'. Ahora me he sentido bien y lo del fin de semana fue duro (lesión antes del partido) por la situacion de mi club, pero es asi. Ahora hay que estar tranquilo".



EL WHATSAPP DE LA SELECCIÓN PERUANA



"No estoy en el chat de los jugadores de la selección, si se que hay. Pregúntale a otros jugadores que no están en la selección si están o no estoy (en el grupo), Siempre ha habido chat en la selección y van cambiando de acuerdo a las convocatorias".



EL TRABAJO DE GARECA



"Hay mucho trabajo de gareca, está haciendo un trabajo excelente. Estamos jugandoc como juega Perú..., la pelotita abajo, el futbol rapido, como siempre hemos jugado, con picardia y haciendo lo que mejor sabemos hacer, jugando al fúbtol por abajo.



¿LE SORPRENDIÓ ALGÚN JUGADOR DE LA SELECCIÓN?



No me ha sorprendido ningún jugador en especial porque he estado mucho tiempo con ellos. Me ha suprrendido la evolucion... Cueva, Flores, Renato, Trauco, Paolo.. a Yotún lo tenia muy bien ubicado.



"Quien me ha sorprendido es (Miguel) Araujo, no lo tenia visto y me gustó, sobre todo cuando entró en un partido muy complicado en argentina"



SU RELACIÓN CON EL HINCHA



"Me siento muy querido por el hincha peruano, siempre he sentido el cariño de la gente, hay algunos comentarios que no son buenos, digamos"