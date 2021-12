Claudio Pizarro, embajador de Bayern Múnich y excapitán de la selección peruana, reconoció que la ausencia de jugadores peruanos en la Bundesliga o la Premier League se debe a que algunos jugadores importantes de Perú han decidido jugar en ligas de menor nivel como Arabia Saudita.

“Yo me retiré, Paolo Guerrero está a punto, Jefferson Farfán también. Carlos Zambrano está en los últimos años y si te das cuenta muchos peruanos no están yendo a ligas competitivas, ni grandes, están yendo a Arabia Saudita o a sitios donde el fútbol no es tan atractivos. Quizá por eso algunos dejan de mirar a Perú para traer jugadores”, contó el exgoleador en RPP.

Claudio Pizarro indirectamente cuestionó a Christian Cueva, André Carrillo y envió un mensaje a las nuevas generaciones. “Eso pasa cuando uno toma ese tipo de decisiones. Ahora queda que algunos chicos vuelvan a estas ligas importantes y compitan como se debe”, señaló.

El 'Bombardero' esta ilusionado con el el repunte de la selección peruana en eliminatorias (Foto: Werder Bremen)

Claudio Pizarro: “Firmaría el repechaje de una vez”

En otro momento el jugador se mostró contento por el repunte de la selección peruana camino a Qatar 2022. “Faltan cuatro fechas que son complicadas, con rivales directos y no va a ser fácil, pero al equipo se le ve muy bien. Las posibilidades están intactas, pues estamos en zona de clasificación”, apuntó.

Tampoco tuvo reservas para asegurar el ‘medio cupo’ al próximo mundial, si tuviera esa posibilidad. “Firmaría el repechaje de una vez. Las cuatro fechas que vienen son muy complicadas. Lo que hizo Perú en estos dos triunfos últimos fue importantísimo”, reconoció.

TE PUEDE INTERESAR