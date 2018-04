Claudio Pizarro descendió con Colonia tras perder 3-2 con Friburgo en la Bundesliga

Colonia FC culminó su descenso a la segunda división de la Bundesliga al quedar sin opciones matemáticas de permanencia, tras perder 3-2 en el campo del Friburgo (14º), en la fecha 32. C Claudio Pizarro jugó los últimos minutos y no pudo evitar la caída de su equipo.



Con 22 puntos, el Colonia está a 8 del puesto de promoción (Maguncia, 16º), con lo cual ya no puede llegar a él, al quedarle dos jornadas por disputar (un máximo de 6 puntos).



En Friburgo batalló hasta el final. Nils Petersen había adelantado a los locales 2-0 pero los renanos consiguieron igualaran provisionalmente en la recta final con un doblete de Leonardo Bittencourt (82, 87), antes de que un nuevo tanto de Petersen en el descuento final le derrotara.



Colonia pasa en un año de brillar con un quinto puesto y la clasificación a la Europa League, a regresar a la segunda división, cuatro años después de haber logrado el ascenso.



En estas cuatro temporadas en la élite tras ese último ascenso fue duodécimo en la 2014-2015, noveno en la 2015-2016, quinto en la 2016-2017 y se hundió en este curso.

Mira los goles y resumen de la derrota de Colonia ante Friburgo:

Colonia 2-3 Friburgo: Goles y resumen

