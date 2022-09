Claudio Pizarro se despedirá oficialmente del fútbol profesional este sábado 24 de septiembre en el Weserstadion. El ‘Bombardero’ dirá adiós acompañado por los amigos que cosechó en su vasta carrera, sin embargo llamó la atención que Andrés Mendoza sea el único peruano invitado.

Uno de los más sorprendidos fue el periodista Gonzalo Núñez quien ironizó con la ausencia de jugadores peruanos. “El único Andrés Mendoza, increíble, yo pensé que Butrón era su pata, que paraban juntos en la selección. O de repente está ahorrándose pasajes” , señaló en el programa más reciente de ‘A Presión Radio’.

Núñez intentó explicar el hecho de que la despedida sea en Alemania y no en Perú. “Claro, si sabe que aquí no lo quieren. No tiene popularidad”, expresó.

Finalmente, aprovechó que Carlos Galván armó su once ideal de una supuesta despedida para volver a referirse a la despedida de Pizarro y a la ausencia de peruanos. “Seis argentinos dentro de tu equipo, tú sí tienes amigos, Pizarro tiene un peruano. ¿Acaso no ha jugado en la selección?” , sentenció.

Andrés Mendoza, el único peruano invitado a la despedida de Pizarro

La despedida de Claudio Pizarro es el evento más esperado en Alemania este sábado en el Weserstadion, desde las 10 de la mañana. Pero desde Perú un excompañeros del ‘Bombardero’ se tomó una fotografía durante un vuelo aparentemente a Europa con el boleto que Werder Bremen que ha causado mucha confusión entre los seguidores del ‘Bombardero’.

Se trata del exdelantero de la selección peruana Andrés Mendoza. El popular ‘Cóndor’ recibió la invitación del ‘Bombardero de los Andes’, pero no para que forme parte las celebraciones de este sábado, sino para que le haga llegar el pasaje y la estadía a uno de sus amigos en común.

André Mendoza vuela como nivtado a despedida de Claudio Pizarro (Video: @condormedoza18)