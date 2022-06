Claudio Pizarro le dirá adiós definitivamente al fútbol profesional este 24 de septiembre cuando reúna a sus amigos y a estrellas mundiales en el Whninvest Weserstadion de Alemania. Con motivo de este partido, el padre del ‘Bombardero de los Andes’ habló de los inicios de su famoso hijo.

Claudio Pizarro Dávila dialogó con Full Deporte y recordó los sacrificios que, junto a su esposa, hizo para asegurar el futuro futbolístico de su hijo.

“Yo trabajaba y mi mujer tenía dos trabajos (…). Todo fue complicado, mucha carencia, pero luchamos para sacarlo adelante. Yo me soplaba buses lleno de gallinas para ir a ver a mi hijo. No me iba en avión. Él esfuerzo de Claudio también. Yo veo que acá hay muchas condiciones futbolísticas, pero en la cabeza no tienen nada”, señaló.

Asimismo, Pizarro Dávila detalló las malas condiciones en las que tuvo que vivir Claudio e su juventud, cuando decidió dejar su casa para mudarse a Chimbote y jugar por Deportivo Pesquero.

“Cuando llega a Pesquero, dejó amigos a lucharla allá. En Chimbote, él (Claudio Pizarro) dormía tirado en un colchón en el piso, porque no le dieron (las comodidades). Comía una sopa... Vivía en un barrio de prostitutas ”, sostuvo.

“La verdad que era una desgracia. Yo me preocupaba porque era mi hijo, pero sabía que esas cosas te matan o te levantan el espíritu para seguir en la lucha. Yo agarraba mi bus acá y me iba para allá, y hablar con él para que no se desanime. Así creció. Dos años en Chimbote, lejos de todo”, agregó.

Lo que continuó es historia conocida. Claudio Pizarro fichó por Alianza Lima, y luego se fue Alemania para hacer una carrera goleadora de más de 20 años.

Claudio Pizarro: papá desconoce si habrá partido de despedida en Perú

Sobre la despedida de Claudio Pizarro, el papá del ‘Bombardero de los Andes’ brindó más detalles acerca de ese encuentro. “Sé que habrá un tercer equipo de amigos en la despedida, no sé quiénes, pero seguramente podrían estar algunos peruanos”, declaró al programa Fútbol como cancha de RPP.

Además, el progenitor señaló que desconoce si se organizará un partido de despedida en Perú: “No sé si habrá uno. De darse, podría ser a fin de año o en enero, pero no he escuchado si se está planeando algo ”, expresó Claudio Pizarro (padre).

“Ya sea la FPF o Alianza Lima tendrán que ver si es importante para ellos hacerle o no una. Dependerá de ellos y yo creo que Claudio estaría contento con eso”, mencionó.