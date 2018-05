La convocatoria de Claudio Pizarro al Mundial Rusia 2018 ha polarizado a los peruanos. Unos a favor y otros en contra. Las redes sociales han sido activas en ambos sentidos y le recordaron una entrevista al Bombardero en la que está resignado a cumplir su sueño mundialista.



Antes que se inicien las Eliminatorias Rusia 2018 y las semanas previas al inicio de la Copa América 2015, Claudio Pizarro concedió una entrevista a la periodista Pia Castro de la Deutsche Welle (DW en español). Además, era el inicio del proceso del técnico Ricardo Gareca.



El pequeño extracto de la entrevista a Claudio Pizarro ha sido viral en redes sociales y se le ha acuñado la idea que si 'antes no creías porque ahora insistes'. No obstante, más allá de la polémica, aquí te dejamos la entrevista al Bombardero, que fue precisamente el 15 de junio del 2015.



En esta nota puedes leer literalmente las respuestas de Claudio Pizarro, ver el video en el preciso momento en que se refiere a la selección peruana y la negativa de su sueño mundialista, o el especial completo de la DW vía el enlace YouTube. Saca tus propias conclusiones.

Claudio Pizarro y el día que dejó de creer y resignó su sueño de ir a un Mundial: Hace tres años dijo esto (Captura DW)

EXTRACTO DE LA ENTREVISA DE LA DW



Periodista: Perú te adora y porque te quiero, te aporreo ¿Cuánto duele que te critiquen en tu propio país?



Claudio : Es difícil. (Se interrumpe la entrevista) Es un tema complicado. Hay mucha gente, producto de prensa me imagino, que cree que yo voy a Perú de vacaciones o que no me doy integro por el país. En realidad no sé exactamente cual es el tema.



Periodista: Pero te sientes un poco... Bueno Messi lo tuvo hasta el mundial...



Claudio : Es un tema que sale mucho en la prensa pero cuando voy al Perú no lo he visto en ningún momento. Tal vez en el aeropuerto por ahí, pero porque cuando grita uno, gritan muchos, en masa la gente se anima a decir muchas cosas. Pero cuando voy a un restaurante o estoy por la calle, lo único que siento...



Periodista: ...son elogios, halagos... (interrumpe)



Claudio : Sí, por eso te lo digo es un tema medio raro. Yo me imagino que es por parte de la prensa.



Periodista: Dicen que tu rendimiento en Europa ha sido 30 mil veces mejor que el rendimiento en la selección peruana. Yo como argentina escuché decir eso muchas veces de jugadores argentinos



Claudio : El tema de rendimiento no es muy conciso digamos, lo que pasa es que Perú no clasifica a un mundial hace muchos años. Nosotros como selección no conseguimos nada hace muchos años ¿Y quién es la cabeza de grupo o jugador más representativo? Es ese caso el tema viene para mí. Y vienen a decir, 'el rendimiento de él', pero no es 'de él', es en general de un equipo que no consigue el objetivo. Y soy el capitán también.

El video en que Claudio Pizarro se refiere a su negado sueño mundialista:

Claudio Pizarro y el día que dejó de creer y resignó su sueño de ir a un Mundial: Hace tres años dijo esto (Video: DW)

Periodista : ¿Vos dijiste alguna vez que una de las pocas cosas que te falta es jugar un Mundial con Perú?



Claudio : Sí...



Periodista: Eso si no sé si lo vas a lograr Claudio...



Claudio : Es muy difícil y creo que no . Pero siempre lo he dicho, es una de las cosas que más he querido en mi carrera futbolística, digamos. Lo que más me hubiese gustado. Lamentablemente no he podido y no lo voy a conseguir . Esto es así, el fútbol es así, la vida es así en general, hay cosas que uno no puede conseguir así haga el máximo esfuerzo .



Periodista: ¿Te ves cómo director técnico de Perú?



Claudio : No. No me veo la verdad. Es un tema que siempre he dicho. No me gustaría ser entrenador. Por qué esta profesión demanda mucho tiempo, mucho tiempo de estar lejos de tu familia, mucho tiempo de estar en el trabajo es muy demandante. Después de hacer eso durante mucho tiempo lo que quiero es tratar de disfrutar a mi familia. Por eso te digo que no. Pero no cierro la posibilidad.



Periodista: ¿Cómo te llevas con entrenadores argentinos?



Claudio : ¿Con entrenadores argentinos? ¿Qué entrenador argentino he tenido?



Periodista: No, que estás teniendo, por ejemplo la selección peruana... (por Ricardo Gareca)



Claudio : Bueno (risas) Sí, pero por eso te digo, '¿Qué he tenido?' Recién lo acabo de conocer (a Gareca), recién voy a ir a entrenar con él por primera vez ahora que vaya a Perú para la Copa América, pero me dejó muy grata impresión. Hablé, fuimos a un restaurante a conversar un poco de las ideas, que ideas tiene y tenía muchas ganas, muy entusiasmado. Esperemos que le vaya muy bien.

La entrevista completa de la DW a Claudio Pizarro:

