¡Consíganle una máquina del tiempo! Claudio Pizarro dejó el fútbol hace casi una semana, pero sigue haciendo noticia en cada entrevista que da. El ‘bombardero’ esta vez se confesó con el portal germano Tageblatt.de y reveló cuál es el momento de su carrera que cambiaría. Además, el ex jugador de 41 años contó en cual ciudad de Alemania residirá y los planes que se le vienen a futuro.

El 11 de setiembre del 2012, Perú recibió a Argentina por las eliminatorias al Mundial de Brasil 2014 y el duelo acabó 1-1. La ‘bicolor’ pudo ponerse en ventaja, pero Claudio Pizarro falló un penal tirando a la derecha del portero rival que atajó el disparo. El ‘Bombardero’ contó porqué falló aquel remate.

“Es el momento de mi vida futbolística que aún lamento. Antes del partido sabía a dónde iba a rematar si había un penal. Las últimas veces le había pegado a la izquierda y dije el portero lo sabe, entonces cambié la dirección y me lo atajó. Todavía no entiendo cómo pudo haber pasado”, dijo Pizarro quién también se refirió al futuro que se le viene ahora que dejó el fútbol.

“Cuando llegue hablaré con el Bayern sobre el tema de ser embajador, por ahora no he conversado. De Bremen nadie me dijo nada sobre serlo, y desafortunadamente no se puede ser embajador de dos clubes. ¿Dónde viviré? En dos semanas iré a Munich, ya no tengo casa en Bremen la vendí. Además, mi pequeña hija está en la escuela y quiere graduarse en Munich”, señaló el ex delantero quien también dijo cómo llamaría a su próximo caballo.

“Puede ser que lo llame ‘Descenso', es una buena idea”, dijo entre risas Pizarro recordando que en su carrera perdió una sola vez la categoría y fue con Colonia en 2018. Esta temporada su Werder Bremen evitó la baja en un ‘playoff’ de permanencia ante Heidenheim.