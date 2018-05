Claudio Pizarro: Cuando ser elegible no es tan malo [OPINIÓN]

Por Carlos Bernuy

Claudio Pizarro ha vivido una transformación increíble en las decisiones de los hinchas. Del "grande Claudio" cuando ganaba una Champions y colocaba la bandera peruana en el festejo, se pasó al "malo de mier... jamás vuelvas a la selección". Se cambiaron las opiniones, se olvidaron los aplausos y el atacante pasó a ser un virus del que todos se apartaban, el culpable que Perú no fuera a los últimos mundiales o se te acabara el gas en tu casa.

Su discreto poder goleador con la selección peruana se daba a notar mucho más por sus grandes actuaciones a nivel de clubes. Es decir, si Claudio Pizarro hubiera fracasado en Europa, quizá nadie le habría recordado a su madre porque en la selección peruana no pudo hacer dobletes o tripletes. Claudio Pizarro parece tener una corriente en contra de personas con algo de amargura (o tal vez envidia) que no terminan de expresar bien las razones por las cuales no debiera ir a Rusia 2018. Veamos porqué su presencia sí podría ser un aporte en el Mundial.

JERARQUÍA QUE SIEMPRE VALE

Claudio Pizarro tiene 19 años jugando en Europa y hasta las últimas temporadas siempre destacó en un equipo tan grande como Bayern Munich con el que ganó 18 títulos, mientras que con el Werder Bremen sumó una presea más. No existe otro futbolista peruano que haya logrado algo parecido, y difícilmente aparecerá alguno que lo logre porque, actualmente, nuestros jugadores no van a equipos protagonistas (pese a que algunos sueñen que si lo son).

UN NUEVE QUE SE ACOMODA

Luego de Claudio Pizarro y más allá de Paolo Guerrero, y su crecimiento, no ha aparecido otro centro delantero con buen biotipo, labores de aguantar una marca, crear espacios y aprovechar rebotes. ¿Jefferson Farfán? Su instinto y su potencia lo sacan del área. ¿Raúl Ruidíaz? Más allá de ubicarse bien, ante defensas fuertes no tiene la contextura para pelear (recuerden el duelo ante Bolivia en Lima). ¿Beto Da Silva? Ni siquiera juega en su club.

OPCIÓN SI EL TAS NOS CASTIGA

Con Paolo Guerrero en la cuerda floja, debido a la esperada resolución del TAS, la selección peruana no cuenta con un futbolista con cartel y experiencia. Una prueba de ello la dio Australia, que convocó al delantero de 38 años Tim Cahill definido por el seleccionador como "un futbolista que puede marcar la diferencia y al que no le temblarán las piernas ante más de cincuenta mil personas en un estadio".

ES PARTE DEL PROCESO

Si Jefferson Farfán salió y entró de la selección - porque abandonó a tiempo lo extradeportivo - Claudio Pizarro no volvió a ser llamado luego de su cuarto partido con el combinado nacional en las últimas Eliminatorias. Los buenos resultados posteriores de la 'bicolor' apuntaron las opiniones a que todo lo malo que pasó antes, fue culpa del jugador del Colonia. Un castigo bastante severo para un atacante que hasta se rompió la cabeza jugando ante Venezuela en el estadio Nacional.

Una moneda siempre tiene dos caras, salvo para quienes piensan que solo un lado tiene valor. Los "llamemos a Cubillas", "Pizarro está viejo", o cruzar la barrera hacia el insulto, no hacen más que dar a notar que hay quienes piensan que con lisuras o gritos las palabras cobran más fuerza. Falso. Porque luego, quizás, terminen diciendo "¿cómo no llevamos a Pizarro?". Total, a muchos les gusta cambiar de vereda por unos 'me gusta' que alimenten su ego.