Claudio Pizarro fue elogiado por Pep Guardiola, Robert Lewandowski y Manuel Neuer en medio de duro momento

Hace algunas semanas, Claudio Pizarro manifestó su deseo de ser convocado a la selección peruana para los partidos del repechaje. Esto generó todo tipo de comentarios por parte de los hinchas y la prensa local. Muchos aseguraban que su tiempo en la bicolor ya había terminado.



Al final, Claudio Pizarro no fue llamado a la selección peruana, pero recibió el elogió de Ricardo Gareca, quien pidió mayor respeto para el 'Bombardero'. A las palabras del 'Tigre' se sumó la Bundesliga, donde el delantero hizo historia.



"Quien puso a Perú en el epicentro del fútbol mundial fue claramente Claudio Pizarro. El exdelantero de SV Werder Bremen y FC Bayern München, y actualmente en las filas del 1. FC Köln, se convirtió en el máximo goleador extranjero en la historia de la Bundesliga", señaló la Bundesliga en su publicación.



Pep Guardiola, Robert Lewandowski y Manuel Neuer, ex compañeros de Claudio Pizarro en el Bayern Munich, también alagaron al delantero.



"Me gusta, es un muy buen jugador", señaló Pep Guardiola, su entrenador cuando estuvo en Bayern Munich.



"(Claudio Pizarro) sabía lo que tenía que hacer con el balón. No tengo problemas en decir que mucho de lo que sé, lo aprendí mirándolo a él", señaló Robert Lewandowski, actual goleador del Bayern Munich.



"Nos divertíamos con él, es muy importante para cualquier equipo", resaltó Manuel Neuer, portero del cuadro bávaro.



