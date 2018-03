Claudio Pizarro: Entrenador de Colonia le prepara una cita con su ex [VIDEO y FOTOS] 

Claudio Pizarro , ha desempolvado el cañón y en Colonia saben que viene por más. El delantero que sueña con volver a la selección peruana, para el mundial de Rusia 2018, ha convencido a su entrenador, Stefan Ruthenbeck, en que debe ser el titular este lunes cuando el colero de la Bundesliga enfrente a su ex equipo, Werder Bremen.



" Claudio Pizarro es un jugador acostumbrado a un fútbol de posesión, por eso jugo ante Stuttgart. El Werder Bremen es un rival distinto, más ofensivo, pero eso no significa que no juegue desde inicio. Es una buena idea dejarlo jugar de nuevo ante Bremen", señaló el DT de Colonia.



Otro que confía en Claudio Pizarro es el director deportivo de Colonia, Armin Veh, quien no escatimó elogio para el goleador que busca continuidad para regresar a la selección peruana. "Después de su gran partido -ante el Stuttgart- puedo imaginármelo saliendo de inicio en Bremen. Tuvo una actuación asombrosa, con 39 años, jugar tan arriba, a esa edad, y con esa intensidad, es extraordinario".



Claudo Pizarro , sumó su segundo encuentro como titular con la camiseta del Colonia, luego de tres meses. Solo había ingresado algunos minutos, pero la última la voluntad por demostrarle al entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, su utilidad en el Mundial de Rusia ha hecho que el 'Bombardero' encuentre una nueva motivación para volver a ser el goleador que espera ver la Bundesliga. "Es un juego especial para mí. Será especial saludar a viejos amigos y fans. Pero quiero marcar goles y ganar el partido", dijo el peruano.