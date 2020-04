Claudio Pizarro, al estrella del Werde Bremen, ha conseguido acortar la distancia con sus seguidores y en medio de la cuarentena y no solo ha contado historias de fútbol , sino de sus aficiones fuera de las canchas como los caballos, los vinos y una última en la que se ha aventurado con otra celebridad peruana, el actor Christian Meier con quien no solo los une una amistad, sino ahora también un famoso restaurante.

El ‘Bombardero’ reconoció que es la comida un nexo que lo mantiene ligado permanentemente al Perú “Cocino peruano, por ahí el otro día me tocó hacer un chupe de marisco, me salió bien. Aquí se come mucha quinua está de moda por su valor nutricional. Mi hijo la prepara mucho allá en Munich”, comentó el jugador del Werder Bremen.

Pero esta afición por la comida lo llevó a un siguiente paso y fue aventurarse en un negocio con su amigo el actor Christian Meier. “Siempre me ha gustado tener una relación con el Perú y viendo como iba el mercado, vi la posibilidad de invertir en este restaurante que ami me gusta mucho y se vio la posibilidad de hacerlo en Miami. Christian (Meier), me prensó a las personas y empezó allí una aventura, somos socios. Aún no he ido, planeaba hacerlo en julio, en vacaciones, pero ahora no sé cómo será”, contó.





Entre otras de las aficiones que Claudio Pizarro reveló fue su pasión por el fútbol americano y por un equipo de Seattle. “Con el Chelsea hicimos un gira por los Estados Unidos y nos tocó entrenar en la sede de los Seattle Seahawks y vi como entrenar y son una bestias. Estuvimos tres días entrenando allí y me quede enamorado del equipo y antes de irnos nos regalaron una camiseta por con mi numero y nombre de ese equipo. desde ese día los sigo siempre”, reveló.

Entre sus nuevo gustos el Cladio Pizarro también confesó ser un apasionado de los vinos. “Me gusta estoy invirtiendo también en comprar vinos y hacerlo añejar para después venderlos. A mi ahora ame gustan los vinos franceses, creo que son los mejores, pero en cada país hay buenos vinos. Aquí en Perú mi papá hace Pisco y me gusta beberlo puro”, contó.