Claudio Pizarro jugará este sábado 24 de septiembre su partido de despedida el cual congregará a diferentes estrellas mundiales que compartieron equipo con el ‘Bombardero’ tanto en Bayern Múnich como en Werder Bremen. A pocos días de ese encuentro, el exfutbolista comentó cómo se ha preparado.

“Creo que estoy en forma. Todavía estoy entrenando y he estado entrenando más duro en las últimas semanas. Pero lo más importante es que la gente se divierta”, señaló en conferencia de prensa.

De la misma manera, recordó que su objetivo era que su partido se disputara en el Wesertadion de Werder Bremen en Alemania. Claudio Pizarro expresó su agradecimiento con el club verdiblanco ya que fue el primero donde jugó cuando llegó al ‘Viejo continente.

“Bremen me abrió la puerta a Europa. Siempre quise volver porque me sentía muy bien acá. Para mí era importante que el partido se jugara aquí (...) Mi tiempo en la Bundesliga fue muy bueno. Estoy muy contento con lo que he logrado”, expresó.

Asimismo, el ‘Bombardero de los Andes’ espera que los hinchas que asistan disfruten del encuentro. “Estoy muy feliz y quiero mostrarle a la gente algo lindo. Espero que la gente se divierta y disfrute del fútbol”, acotó.

Es importante mencionar que Claudio Pizarro jugó 10 temporadas en Werder Bremen que fueron divididas en cuatro etapas: 1999-2001, 2008-2012, 2015-2017 y 2018-2020. El peruano se convirtió en el goleador histórico con 153 tantos. Además, ganó una Copa de Alemania y una Supercopa de Alemania con la camiseta verdiblanca.

¿A qué hora y dónde ver el partido de despedida de Claudio Pizarro?

El encuentro de despedida del ‘Bombardero de los Andes’ se transmitirá mediante América TV (canal 4 y 704) y Movistar Deportes (canal 3 y 703). Asimismo, comenzará a partir de las 10:30 a. m. (hora peruana) y, a continuación, conoce los horarios internacionales.

Alemania: 5:30 p.m.

Perú: 10:30 a.m.

México: 10:30 a.m.

Colombia: 10:30 a.m.

Ecuador: 10:30 a.m.

Estados Unidos (Miami): 11:30 a.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 8:30 a.m.

Bolivia: 11:30 a.m.

Venezuela: 11:30 a.m.

Paraguay: 12:30 p.m.

Chile: 12:30 p.m.

Brasil: 12:30 p.m.

Uruguay: 12:30 p.m.

Argentina: 12:30 p.m.