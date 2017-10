Claudio Pizarro: Flavio Maestri dice que 'Bombardero' nunca convenció a los hinchas [VIDEO]

De ‘9’ a ‘9’. En la selección batalló contra los centrales rivales, mentó la madre, hizo goles importantes, besó la camiseta, puso hue… y se ganó a la tribuna. No, no hablamos de Claudio Pizarro, sino de Flavio Maestri, el último gran centrodelantero de la Bicolor que, fiel a su estilo, entró al área y no dejó bien parado al ‘Bombardero’.



“Por ahí (Claudio Pizarro) no colmó las expectativas del hincha peruano. El público quería que haga en la selección lo que hizo en Alemania. A (Paolo) Guerrero le ha ido regularmente bien. Hay una diferencia entre él y Claudio”, indicó el ‘Cali’, de 44 años, tan solo cinco años mayor que el atacante del Colonia.



Con la Blanquirroja, el ‘Tanque’ marcó 11 goles, solo nueve menos de los que ha acumulado Claudio Pizarro, quien no oculta su deseo de volver a vestir la camiseta del ‘equipo de todos’. Así lo dejó saber en unas declaraciones directas a la oficina del ‘Tigre’.



“Es un sueño de infancia para mí (jugar el Mundial) que todavía vive. El Perú tiene la oportunidad de clasificar, así que la posibilidad está ahí para tomarla y espero que el entrenador me elija”, afirmó Claudio Pizarro para el portal del Werder Bremen. Aquí, en Lima, Flavio Maestri apuntó y disparó.



“El que tiene la última palabra es el técnico. La selección está abierta, Dios quiera que clasifiquemos al Mundial de Rusia, cualquiera del torneo local que esté en buen nivel puede ser llamado, no solo Claudio Pizarro”, reafirmó.



Ambos coincidieron en tres procesos de Eliminatorias: rumbo a Corea-Japón 2002, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. Para Flavio Maestri, el momento actual no está para distracciones, a puertas de chocar contra Nueva Zelanda por el repechaje. “Lo importante es que hoy Perú se está jugando el pase al Mundial. Luego, los jugadores de fútbol opinan o dicen tal o cual cosa”, apuntó.

Christian Cueva espera y desea convocatoria de Claudio Pizarro: "Merece un Mundial"