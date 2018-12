Claudio Pizarro: Este es el gesto que nunca le perdonaría a Ricardo Gareca |VIDEO |FOTOS 

Confesiones desde el dolor. Claudio Pizarro , reconoció que aún no puede superar el haber quedado fuera de la lista que elaboró Ricardo Gareca para la participación de la selección peruana rumbo al mundial de Rusia 2018 y que este se convirtió en el momento más difícil de su carrera.



El excapitán de la selección peruana habría dejado entrever una falta de comunicación con claridad y honestidad de parte de los que manejaban las riendas de la 'Blanquirroja'. "Ese fue el momento más difícil de mi carrera, de mi vida. Eso fue muy duro para mí. No recibí ni siquiera una llamada", dijo Claudio Pizarro al programa "Buten un Binnen" de la televisión de Bremen.



Claudio Pizarro aseguró que tenía una trayectoria ganada en la selección peruana y que jamás fue considerada. "Yo era el capitán, más de 20 años de mi carrera jugué para Perú. Di todo por mi país y de repente ya no estaba más", señaló tácitamente a Ricardo Gareca.



Claudio Pizarro iireconciliable con Ricardo Gareca.

Este dolor para Claudio Pizarro parece no extinguirse pese a que el mundial Rusia 2018 ya es solo un recuerdo. La herida sigue abierta y la relación parece irreconciliable. "En un momento así, cuando jugué cuatro eliminatorias para el Mundial e hice todo por mi país. Eso fue muy doloroso para mí. Estoy triste y decepcionado. Pero esto me va a doler por mucho tiempo", reconoció el exjugador de la selección peruana quien no desea tener más relación con las personas que manejan hoy los destinos de la 'Blanquirroja'.