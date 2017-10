¿Claudio Pizarro está en el grupo de Whatsapp de la selección peruana? Esto respondió

Claudio Pizarro fue sorprendido con pregunta sobre si está o no en el grupo de Whatsapp de los jugadores de la selección peruana. Esto durante la entrevista en vivo que tuvo en RPP Noticias. ¿Qué dijo?



"No estoy en el chat de los jugadores de la selección, si se que hay", respondió tajante a Daniel Peredo, con quien tuvo un cruce de palabras sobre sus declaraciones de volver a la bicolor.



"Pregúntale a otros jugadores que no están en la selección si están o no estoy (en el grupo), Siempre ha habido chat en la selección y van cambiando de acuerdo a las convocatorias", añadió Claudio Pizarro.



¿Por qué le consultaron esto al delantero? Pues se conoce públicamente que los jugadores de la selección peruana tienen un grupo de Whatsapp donde se mantienen en contacto siempre que están en sus respectivos clubes.