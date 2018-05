Claudio Pizarro: ¿'Bombardero' está viajando a Lima? Veamos su cuenta de Instagram [VIDEO y FOTOS]

¡Se sienten pasos! La polémica de la convocatoria de Claudio Pizarro a la selección peruana para jugar el Mundial Rusia 2018 está dividiendo a todo el Perú. Existe una gran porción de hinchas que indica que el 'Bombardero' no merece ir a Rusia y que otra parte que quiere verlo en el Mundial por ser un jugador de jerarquía.



La única verdad y decisión del tema Claudio Pizarro la tiene el profesor Ricardo Gareca. Existen diversas versiones y murmuraciones sobre la convocatoria de Pizarro a la bicolor pero nada está dicho hasta el momento.



Por su parte, Claudio Pizarro ha venido publicado una serie de mensajes que despiertan la suspicacia de la hincha peruana. En Instagram publicó un mensaje acompañada del siguiente texto: "¡Nunca dejes de creer, lo conseguirás!"



Y una imagen con el siguiente mensaje: "No importa lo que suceda, no importa qué tan lejos parezca estar lejos de donde desea estar, nunca deje de creer que lo hará".



Claudio Pizarro acaba de publicar una fotografía en un aeropuerto, sin texto y solo un emoji de un avión de papel. ¿Claudio estará volando hacia Perú?



