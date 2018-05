Claudio Pizarro: James Rodríguez le cometió penal, árbitro no cobró y esto dijeron en Fox Sports [VIDEO]

En los minutos finales del Colonia vs Bayern Munich se vio un penal polémico. El peruano Claudio Pizarro cayó en el área rival por un jalón del colombiano James Rodríguez y la árbitro no validó tras revisar el VAR.



Ocurrió en la penúltima fecha de la Bundesliga. Claudio Pizarro intentó rematar al arco de Bayern Munich y James Rodríguez lo desestabilizó, generando el reclamo del 'Bombardero'.



La árbitro, Bibiana Steinhaus, revisó el VAR y no decretó la falta del cafetero. Pero para los de Fox Sports, sí hubo penal contra Claudio Pizarro.

Video: Claudio Pizarro

Al final, Colonia de Claudio Pizarro, ya descendido, cayó 3-1 ante Bayern Munich con gol del colombiano James Rodríguez. El mediocampista también dio una asistencia.