Claudio Pizarro insiste otra vez y sueña: "La idea es jugar el Mundial Rusia 2018"

Claudio Pizarro fue el tema del día en Alemania tras fichar por FC Colonia por una temporada. El Bombardero insistió en su sueño y desea jugar con Perú el Mundial Rusia 2018.



Claudio Pizarro concedió una entrevista a la prensa de la Bundesliga tras confirmarse su fichaje con Colonia. La consulta fue directa sobre su posible participación en el Mundial Rusia 2018 con la blanquirroja.



"¡Ah claro! Esa es la idea, obviamente el mantenerme físicamente. Y bueno ahora depende de lo que haga mi selección peruana en estos últimos partidos. Pero por supuesto, esa es la idea, eso es lo que quiero", dijo un Claudio Pizarro sonriente.



En otro momento de la entrevista Claudio Pizarro respondió sobre su retiro del fútbol. "Sé que algún día va a llegar, aunque no es el momento todavía. Siempre he dicho que quería jugar un año más. Y cuando pase este año... ya será el momento. O bueno, lo digo ahora, pero quién sabe lo que va a pasar cuando acabe la temporada (ríe). Ya veremos cómo se desarrolla la temporada y cómo me encuentro", agregó el Bombardero.

Claudio Pizarro: Captura de la entrevista del portal de la Bundesliga

"Por suerte tuve algunas opciones, pero no había nada que me convenciera del todo. Creo que tener la paciencia que tuve me ayudó y para mí FC Köln (Colonia) significaba seguir en la Bundesliga; además es un equipo y una ciudad que tiene mucha tradición… dije: ¡este es! y ahí tomé la decisión", acotó Claudio Pizarro.



Otra respuesta de Claudio Pizarro que llamó la atención fue la referida a la tan mentada posibilidad de jugar en Perú antes de retirarse (la opción de Alianza Lima). "No sé todavía. Vamos a ver cómo se desenvuelve este año y después pensaré y veré qué decido", mencionó el delantero peruano.

Claudio Pizarro: Captura de la entrevista del portal de la Bundesliga

La última vez que Claudio Pizarro jugó por la selección fue ante Uruguay por la fecha 6 de las Elimintorias Rusia 2018. El técnico Ricardo Gareca no lo ha vuelto a convocar desde marzo del 2016 (un año y medio aproximadamente).

