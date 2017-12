Claudio Pizarro fue la gran ausencia en el Día del Hincha Blanquiazul, pero no fue indiferencia la del goleador histórico de la Bundesliga, pues el ex capitán de la selección peruana estaba últimando los detalles de una noticia que traería alegría a todos los hinchas de Alianza Lima .



Claudio Pizarro, aprovechó los últimos días del 2017 para negociar su salida del Colonia FC de Bundesliga que esta destinado a perder la categoría. En contraparte el jugador decidió aceptar la propuesta de la administración de Alianza Lima, que le ofreció no partidos históricos (ante Boca Juniors y Palmeiras) sino la posibilidad de entrar en la mira de la selección peruana.



Alianza Lima forma parte del Grupo 8 de la Copa Libertadores junto a dos rivales con mucho podría como Boca Juniors y Palmeiras, además de un cuarto rival que aun no se ha definido. Pero ante la ausencia de Luis Aguiar como líder del grupo la administración decidió que sea Claudio Pizarro el referente del equipo victoriano.



Claudio Pizarro fichó por Colonia la temporada 2017-2018 pero no ha tenido continuidad. El atacante disputó solo cuatro partidos, de ellos uno de titular.



En total jugó 188 minutos. Es decir, Pizarro en media temporada estuvo en un campo de juego poco más de dos partidos de 90 minutos.



En Werder Bremen tuvo una participación decisiva en pasajes de la Bundesliga pasada. Fue pieza clave para salvar de descenso al cuadro verde. No obstante, no fue considerado para renovar con el plantel.



Claudio Pizarro , quien decidió pasar sus vacaciones en Perú anunciaría esta decisión en conjunto con Alianza Lima, que tiene que ver con sus interés en volver a la selección peruana y jugar el mundial de Rusia 2018, en las próxima horas, cuando deje de ser solo ¡Una broma por el Día de los Inocentes!